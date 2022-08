Billel Omrani nu şi-a găsit echipă după despărțirea de CFR Cluj. Petrescu: „Nici nu ştiu ce vrea”

Billel Omrani a plecat în această vară de la echipa CFR Cluj, după șase ani. Atacantul francez nu și-a găsit echipă până în acest moment, chiar dacă este dorit de FCSB.

Bille Omrani e liber de contract, după despărţirea din această vară de CFR Cluj. Dan Petrescu s-a mirat că francezul care a fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB nu şi-a găsit echipă.

„Omrani cred că e în vacanţă în Franţa. Mi-a dat mesaj după meci: «Felicitări, tati!» Nu cred că mai are de gând să vină înapoi, nici nu ştiu ce vrea. Sunt surprins că nu şi-a găsit echipă. Eram sigur că va găsi o echipă. Am înţeles că avut foarte multe oferte. Şi când am fost eu în China l-am chemat.

A zis, hai că semnăm, şi când trebuia să semnăm, nu a mai venit. Şi a pierdut trei milioane de euro băiatul. El este mai dificil aşa, dar are un suflet mare. Eu mereu m-am înţeles cu el, chiar dacă au mai fost probleme. A rămas un jucător pe care l-am iubit în cariera mea. Dacă vă arăt mesajele pe care mi le-a dat, înţelegeţi ce am fost şi eu pentru el. Acum trebuie să se ajute el, nu mai pot să îl ajut eu”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Billel Omrani a stat șase ani la CFR Cluj și a fost unul dintre cei mai importanți jucători în cupele europene în ultimii ani.

„Sunt extrem de recunoscător pentru toți acești ani petrecuți la CFR. A fost o experiență extraordinară pentru mine. Tot ceea ce am trăit împreună cu colegii, antrenorii, conducerea, suporterii, sunt amintiri pe care o să le port cu mine mereu. Am crescut ca om, dar și ca jucător și pentru asta vă mulțumesc mult tuturor. Vă țin pumnii pe mai departe și sper să ne revedem într-o zi! Cluj, o să îmi lipești!”, a spus Omrani când a fost anunțată plecarea lui de la CFR Cluj.

