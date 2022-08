Zi de meci. Maribor - CFR Cluj. Dan Petrescu: „Calificarea se va decide în retur la Cluj”

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că este important ca formaţia sa să obţină un rezultat pozitiv în partida cu NK Maribor, programată în Slovenia, în prima manşă a play-off-ului Conference League, dar a subliniat că în meciul retur de la Cluj se va decide calificarea.

antrenament CFR în Slovenia

„E important să scoatem un rezultat pozitiv, aşa cum am făcut până acum în Europa în deplasare. Venim după o înfrângere în campionat şi nu e aşa de uşor. În plus, s-au adunat multe probleme, cu accidentările, cu oboseala, dar meciul e prea important să ne mai gândim la aceste lucruri. Pentru ambele echipe această dublă este foarte importantă. Ambele au nevoie să se califice în grupele Conference League. Aşa că va fi cu atât mai greu. Micile detalii vor face diferenţa. Oricum, calificarea se va decide 100% în returul de la Cluj", a spus el.

„Cred că Maribor nu a avut noroc în ultimele meciuri disputate, au jucat un fotbal bun împotriva echipei Helsinki. Dar echipa adversă a fost foarte bine organizată, a jucat pe contraatac şi a câştigat. De asemenea, am văzut două meciuri ale celor de la Maribor din campionatul Sloveniei şi consider că a avut ghinion. Iar în final antrenorul a plătit pentru lipsa de rezultate. Aşa este însă fotbalul. Consider că Maribor are jucători buni, e campioana Sloveniei, şi de fiecare dată când întâlneşti o campioană ai parte de un meci greu", a adăugat tehnicianul.

Dan Petrescu s-a arătat surprins de decizia conducerii clubului NK Maribor de a-l schimba pe antrenorul Radovan Karanovic cu Damir Krznar înaintea dublei din play-off-ul Conference League.

„Cred că trebuie să fiu concentrat mai mult pe echipa mea, nu pe cea adversă. Însă cu siguranţă noul antrenor al celor de la Maribor (n.r. - Damir Krznar) nu poate schimba prea multe în două zile. Va lucra la moralul echipei, la spirit şi poate va fi mai norocos. Deşi eu sper să nu fie norocos. Însă în două zile nu poţi face mult, asta cu siguranţă. E clar că atunci când se schimbă antrenorul se întâmplă ceva. Şi pe noi ne-a surprins (n.r. - înlocuirea antrenorului Radovan Karanovic cu Damir Krznar). Nu ne-a căzut prea bine. De obicei schimbarea antrenorului aduce un plus. Sper ca de data asta să nu se întâmple", a explicat Petrescu.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 21:15, pe Stadionul Ljudski vrt din Maribor, formaţia slovenă NK Maribor, în prima manşă a play-off-ului Europa Conference League.

