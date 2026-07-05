Sechestru pe averea lui Viorel Pașca, în dosarul „azilele groazei”. Procurorii spun că sute de bolnavi au fost exploatați ani la rând

Procurorii DIICOT au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor lui Viorel Pașca, în dosarul cunoscut drept „azilele groazei”. Prejudiciul estimat depășește 13 milioane de lei.

Procurorii DIICOT au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor lui Viorel Pașca/ Foto: Poliția Română

Procurorii DIICOT au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor lui Viorel Pașca, cercetat, în dosarul cunoscut drept „azilul groazei” din Bihor, în care prejudiciul estimat depășește 13 milioane de lei. Viorel Pașca, fondatorul Asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” este acuzat că, împreună cu membri ai familiei și colaboratori, ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei organizații caritabile. Anunțul a fost făcut chiar de Viole Pașca pe pagina sa de Facebook:

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au sustinut financiar până acum. Conturile noastre au fost puse sub sechestru și vă rog nu mai trimiteți bani.”, a scris Pașca pe Facebook

Măsura vine la câteva zile după cele 27 de percheziții desfășurate în județul Bihor, la care au participat și polițiști din Cluj. Descinderile au avut loc la locuințele mai multor persoane, la sediile unor firme și ale unei instituții publice, în cadrul unei anchete privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane.

Sute de persoane vulnerabile, exploatate ani la rând

Vă reamintim că, ancheta vizează o grupare care ar fi funcționat încă din anul 2020. Procurorii susțin că Viorel Pașca, împreună cu alte trei persoane din familie, ar fi pus bazele unei rețele la care au aderat ulterior alți șapte membri. Sub pretextul că oferă servicii sociale, medicale și de îngrijire prin intermediul unei asociații umanitare, gruparea ar fi recrutat și adăpostit sute de persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate. Este vorba despre persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nici nu își puteau exprima voința, susțin anchetatorii.

Beneficiarii proveneau din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și erau cazați în imobile din Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. Procurorii spun însă că oamenii nu primeau îngrijirea promisă. Aceștia ar fi fost ținuți în condiții improprii, fără supraveghere permanentă, iar tratamentele medicale fie nu le erau administrate, fie erau administrate necorespunzător, de persoane fără pregătirea necesară.

Bani din donații, pensii și indemnizații. Prejudiciu de 13.000 de lei

Potrivit anchetei, gruparea ar fi obținut sume importante de bani atât din donații și sponsorizări, cât și din veniturile persoanelor cazate în centre. Procurorii susțin că membrii rețelei încasau pensiile beneficiarilor, indemnizațiile de handicap, ajutoarele sociale, ajutoarele pentru combustibil și alte prestații acordate de stat. În același timp, donatorii și aparținătorii ar fi fost convinși că banii sunt folosiți pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile.

DIICOT estimează prejudiciul produs prin acest mecanism la 13.048.821 de lei, sumă care include 7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 de dolari americani, 52.960 de dolari canadieni și 1.534 de franci elvețieni.

Ajutoarele de înmormântare, direct în buzunarele grupării

Una dintre cele mai grave acuzații formulate de anchetatori vizează persoanele care au murit în perioada în care se aflau în grija asociației. Potrivit procurorilor, victimele decedate ar fi fost înhumate pe un teren aflat în apropierea cimitirului greco-catolic, iar ajutoarele de înmormântare acordate de stat ar fi fost încasate de membrii grupării.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care au avut loc aceste fapte.

Viorel Pașca: „Consider că am făcut bine”

În dosar au fost reținuți Viorel Pașca, soția acestuia, cei trei fii și o colaboratoare din cadrul asociației. Ajuns în fața Tribunalului București, unde procurorii au cerut arestarea preventivă, Viorel Pașca a respins toate acuzațiile și a susținut că activitatea sa a avut ca scop sprijinirea persoanelor abandonate.

„Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi. Au fost de zece ori mai rău bolnavii”, a declarat acesta.

Fondatorul asociației a negat că s-ar fi îmbogățit din banii beneficiarilor și susține că activitatea centrului era susținută în principal din donații. Viorel Pașca spune că asociația avea în grijă aproape 400 de persoane, însă doar aproximativ 100 aveau venituri, notează Agerpres.ro

„Eu n-am avut bani de la bolnavi, eu am avut bani din donații, de la oameni simpli”, a mai declarat acesta.

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