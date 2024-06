Se recalculează pensiile. Nimeni nu va avea pensie mai mică!

Până la 1 septembrie, când intră în vigoare noua lege a pensiilor, toate pensiile ar urma să fie recalculate pentru eliminarea inechităților din sistem. Care e valoarea punctului de referință și formula de calcul.

În noiembrie 2023, Guvernul a adoptat proiectul de lege care prevede creșterea pensiilor cu 40%. Din septembrie, când se aplică noua lege, toate pensiile trebuie recalculate. Potrivit angajamentului asumat de Guvern, nicio pensie nu va fi diminuată, iar în urma recalculării vor fi eliminate inechitățile din sistem.

Cum se recalculează pensiile?

Pensiile se recalculează de la data de 1 septembrie după o nouă formulă de calcul, în baza punctului de referință.

Valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% si va fi de 2.032 lei. Raportandu-ne la valoarea punctului de pensie de 2.023 lei, valoarea punctului de referință VPR, la data intrării în vigoare a noii legi, va fi de 81 lei.

Pensia se recalculează prin adunarea punctelor de stabilitate ce se acordă pe baza anilor de muncă, la care se adaugă punctele de contributivitate. Totalul se înmulțește cu valoarea punctului de referință care este de 81 de lei, iar rezultatul oferă valoarea pensiei recalculate.

Formula de calcul

Formula de calcul a pensiei:

*Pensia = VPR (valoarea punctului de referință) x Numărul total de puncte.

*VPR = 81 lei

*Număr total de puncte al pensionarului = punctele de contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.

Punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate se acordă celor care au muncit mai mult de o perioadă de 25 de ani.

*Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an, pentru anii din intervalul 26 – 30 de rămânere în muncă;

*Se acordă 0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv; 1 punct/an, pentru anii din intervalul 36 – 40.

*La acestea se adaugă și: 0,25 de puncte pentru fiecare an la grupa a a II-a de muncă (20 lei în plus pe an) și 0,5 puncte pentru fiecare an la grupa I de muncă (40 lei în plus la pensie).

Care este valoarea pensiei în funcție de anii munciți?

Spre exemplu, un pensionar care a lucrat și cotizat 25 de ani și care a avut la pensionare un salariu de 2.000 de lei, va avea o pensie lunară de: 25 x 0,52 x 81 = 1.300 de lei.

La acesta se adaugă punctele aferente fiecăreia din cele 12 luni și se va împarți la 12. Valoarea punctului de pensie este la acest moment de 81 de lei.

Pentru o persoană pensionată pe același salariu de 2.000 de lei, dar care a lucrat și cotizat 35 de ani, calculul se modifică și în funcție de punctele de stabilitate - 5 × 0,5 + 5 × 0,75 = 6,25.

Astfel, rezultă - 35 x 0,52 + 6,25 = 24,45 x 81 = 1930 de lei.

De altfel, fără punctele de stabilitate, pensia ar fi fost de 1.474 de lei.

Valoarea punctelor de stabilitate crește în funcție de numărul anilor lucrați, astfel că la 45 de ani de muncă și cotizație se adaugă 5 x 0,5 + 5 x 0,75 + 5 x 1 = 11,25.

Iar astfel avem următorul calcul - 45 x 0,52 + 11,25 = 34,65 x 81 = 2.800 de lei.

După recalculare, rămâi cu pensia mai mare

Potrivit reprezentanților Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) nicio pensie nu va fi diminuată în urma recalculării. Astfel, dacă în urma procedurii de recalculare va rezulta un cuantum al pensiei mai mare, atunci pensionarul va incasa valoarea pensiei mai mari (recalculate).

Și invers, dacă în urma procedurii de recalculare va rezulta un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, atunci se va plăti pensia în cuantumul stabilit/aflat în plată anterior procedurii de recalculare.

