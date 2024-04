Clujul, în pragul primului transplant hepatic. Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj: „Este un moment istoric!”

Clujul este pregătit pentru realizarea primului transplant hepatic. Miercuri s-a lansat Programul Național de Transplant Hepatic la Cluj.

Clujul este pregătit pentru realizarea primului transplant hepatic/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

În prezent, în Cluj se efectuează numai transplanturi de rinichi, la ICUTR (Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal), însă acest lucru se schimbă. Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor (IRGH) a făcut demersuri pentru realizarea primului transplant hepatic (de ficat).

Miercuri, 17 aprilie, în prezența mai multor specialiști de la Institutul Fundeni, s-a lansat la Cluj Programul Național de Transplant Hepatic.

„Demararea programului este un vis care devine realitate. Un vis care cred că fiecare coleg de la noi care l-a așteptat. Pentru mine este o onoare să fac parte din acest colectiv. Este un pas important pentru pacienți, pentru comunitatea locală și regională. Acest pas este unul firesc pentru că programul a bifat toate bornele de ajuns până aici. Am pornit anul trecut la drum în această acțiune și am început lucrări de reamenajare a spațiilor, am cumpărat echipamentele necesare pentru derularea în siguranță a acestei activități de transplant.

În același timp am elaborat toate documentațiile necesare în vederea aprobării. Nu în ultimul rând, colegii mei, corpul medical, au avut parte de instruire, schimb de experiență în locurile de referință, începând cu Institutul Clinic Fundeni și la cele din străinătate. Astăzi nu pot decât să aduc mulțumiri”, a declarat dr. Mihai Mleșnițe, managerul Institutului de Gastroenterologie și Hepatologie „Octavian Fodor” Cluj.

Anca Buzoianu: „Este un moment istoric”

Reprezentanții institutului primesc și sprijinul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în acest demers.

„Astăzi este împlinirea unui vis și recunosc că nu am crezut atunci când colegul meu Nadim Al Hajjar mi-a spus despre demararea demersurilor obținerii dreptului de a face transplant hepatic la Cluj. Nu am crezut că o să se întâmple atât de repede. Vreau să-mi exprim bucuria și onoarea că suntem parte din acest pas care este istoric. Astăzi este un moment istoric când la Cluj, după transplantul renal, se va face și transplant hepatic.

Este extraordinar pentru Cluj, Transilvania cât și pentru țara noastră și mai ales pentru bolnavi. Ceea ce s-a realizat pune bazele unui viitor mult mai bun pentru pacienții noștri. Vreau să vă felicit pentru că toți ați depus eforturi foarte mari ca să ajungem astăzi aici. O să aveți mereu sprijinul nostru pentru că nu există borne pentru că Universitatea de Medicină nu poate să existe fără spital, institute și pacienți. Suntem împreună un organism viu. O să investim în continuare în cercetare, atât pe partea de respingere și monosupresoare cât ți de tehnici chirurgicale.

De asemenea, o să contribuim și considerăm că face parte a răspunderii noastre sociale la campanii de conștientizare asupra importanței transplantului și a donării de organe”, a declarat Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj.

Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Emil Boc: „Faceți istorie la Cluj”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis un mesaj în cadrul lansării programului.

„Faceți istorie la Cluj. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este doar un moment de referință pentru medicina românească, este un moment de referință în tot ceea ce înseamnă transplantul hepatic în România și Europa centrală. Fiecare transplant pe care îl faceți schimbă vieți, destine, aduce o calitate mai bună în viața fiecăruia dintre noi, salvați familii. Acolo unde nu mai exista speranță, unde era întuneric, dumneavoastră aduceți lumină, soare și speranță.

Pentru asta vă felicit și vă mulțumesc. Vă felicit de asemenea pentru curajul cu care de a pregăti acest proiect și pentru profesionalismul de care ați dat dovadă în vederea implementării lui. În numele comunității clujene vreau să vă felicit, să vă asigur de toată susținerea de care aveți nevoie și aici la Cluj în toată România, salvați vieți și dăm speranță tuturor”, a declarat edilul.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

De ce transplant hepatic la Cluj? Prof. dr. Nadim Al Hajjar: „Suntem un institut cu o importantă accesabilitate”

Prof. dr. Nadim Al Hajjar, medic chirurg la IRGH și președinte al Asociației Române de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic a declarat că echipele de medici au făcut stagii de pregătire în centre cu renume în domeniul transplantului hepatic, în Franța, Spania, Italia, Germania și Olanda.

„Din momentul începerii demersului pentru activarea transplantului hepatic în spitalul nostru, am consolidat echipe tinere, implicate, pasionate, dispuse la sacrificiu, cu empatie față de omul bolnav și cu respect față de colegi. Am elaborat protocoale medico-chirurgicale instituționale. Totodată, am avut o colaborare cu Institutul Clinic Biologie și Transplant Renal, Institutul Fundeni, lucruri care au permis să efectuăm stagii de pregătire începând cu cel de prelevare, transplantare și monitorizare.

Aceste echipe tinere, pasionate, au făcut stagii de pregătire în centre cu renume în domeniul transplantului hepatic, în Franța, Spania, Italia, Germania și Olanda. Munca noastră colectivă în anul 2024 a fost răsplătită prin acreditarea instituției noastre în vederea transplantului hepatic. Echipa va fi coordonată de subsemnatul împreună cu colegii din toate specializările implicate în acest scop și sub tutela colegilor de la Institutul Fundeni.

De ce transplant hepatic la Cluj? Pentru că suntem un centru universitar de referință, pentru că suntem un institut de gastroenterologie și hepatologie cu o importantă accesabilitate. Cum dorim să facem implementarea acestui program? Prin continuarea a borderurilor multidisciplinare, de la selecția cazurilor pentru transplant la evaluarea lor și întocmirea listei de așteptare conform prevederilor stabilite de Agenția Națională de Transplant”, a declarat prof. dr. Nadim Al Hajjar.

De ce transplant hepatic la Cluj?/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

De cine va fi condusă echipa?/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Părintele transplantului hepatic în România, prezent la conferință

În cadrul lansării programului, s-a aflat și domnul academician prof. dr. Irinel Popescu, medic primar chirurgie generală și Coordonatorul Centrului Integrat de Excelență în Boli Hepatice din cadrul Spitalului Clinic Sanador.

Acesta este considerat părintele transplantului hepatic în România și inițiatorul chirurgiei robotice în țara noastră.

„Programul de transplant de la Cluj începe sub bune auspicii (…) Începe și cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie cu suportul pe toate planurile, suportul Primăriei Cluj-Napoca, așa încât sper ca toate aceste premise să ducă la dezvoltarea unui program de succes pe care mi-l doresc din inimă, vă asigur că vom fi tot timpul alături de dumneavoastră. Programele hepatice din România care sunt mai multe își au originea în Institutul Clinic Fundeni și vă asigur că echipa va fi în continuare alături de dumneavostră”, a declarat prof.dr. Irinel Popescu.

Prof.dr. Irinel Popescu/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„Sunt foarte bucuroasă că fac parte din echipa aceasta și că din 1997 am participat la primul transplant, primul transplant hepatic din Republica Moldova, și am învățat că de fapt suntem aduși pe lume ca să dăm înapoi ceea ce am primit”, a declarat prof. dr. Tomescu Dana Rodica, șeful secției de Anestezie și Terapie Intensivă de la Institutul Clinic Fundeni.

Trei pacienți așteaptă un transplant hepatic la Cluj

Trei pacienți cu afecțiuni hepatice grave se află deja în așteptarea unei grefe. Operațiile de transplant de ficat se vor face la Cluj-Napoca imediat ce institutul va primi „verde” de la Ministerul Sănătății. Cei trei pacienți care primesc acum îngrijiri la Cluj și care ar putea primi o grefă hepatică sunt tineri. Cel mai în vârstă are sub 60 de ani, iar cel mai tânăr are 35 de ani. Au boli hepatice grave, iar singura lor șansă este transplantul.

„Cu puțin noroc, astăzi putea să fie primul transplant hepatic. Nu s-a realizat, dar de acum avem și primitori, așa că oricând se poate realiza primul transplant hepatic. Clujul merită să aibă transplant hepatic. Cu această ocazie se închide triunghiul București, Iași, Cluj. Era necesar mult mai devreme ca acest oraș să vină în această familie, dar niciodată nu este târziu.

Aveți un mare avantaj, marea majoritate a donatorilor sunt din Ardeal. Multă lume m-a avertizat că o să ne luați ficații”, a transmis prof.dr. Brașoveanu Vladislav, medic primar Chirurgie generală.

Prof.dr. Brașoveanu Vladislav/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

„Ne bucurăm foarte mult de această inițiativă a Clujului de a desfășura un program hepatic. Ultimele recomandări ale Consiliului European vorbesc despre autosuficiență și reziliență în Programul Național de Transplant și dezvoltarea programului prin deschiderea noului centru, practic completează acest principii. Ne bucurăm foarte mult și vă urez succes”, a adăugat Guenadiy Vatachki, directorul Agenției Naționale de Transplant.

Guenadiy Vatachki/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului: „Aveți dragoste față de cei care ajung la limită”

La finalul conferinței de presă, ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, a ținut să aducă mulțumiri celor care s-au implicat pentru realizarea programului.

„Doctorul cel mare, doctorul absolut este Iisus Hristos și cu binecuvântarea Lui, domniile voastre au continuat această lucrare excepțională de a ajuta pe oameni în clipele cele mai grele. Asistăm astăzi la întemeierea secției de transplant hepatic de la Cluj. Când este vorba de morala creștină care subliniază cele mai importante fapte omenești, putem aminti de faptele milei creștine. În Scriptură sunt trecute în Evanghelia după Matei în capitolul 25. Noi creștinii credem că domnul nostru Iisus Hristos va reveni și că toți morții vor învia (…) Voi aveți milă, aveți dragoste față de cei care ajung la limită și îi ajutați să le depășească”, a declarat ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului.

ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Instituirea Programului Național de Transplant Hepatic de la Cluj reprezintă un pas semnificativ în evoluția medicinei hepatologice din România și marchează începutul unei noi etape în îngrijirea pacienților cu afecțiuni hepatice grave, oferindu-le șansa unei vieți sănătoase prin transplantul hepatic.

