Riscăm să rămânem fără unele medicamente și farmacii. „Farmaciile acumuleză pierderi de la un medicament la altul”

În unele cazuri, farmaciile au pierderi și de peste 700 de lei pentru un singur flacon de medicament. Schimbările economice din ultima perioadă și cele viitoare ar putea să ducă la dispariția unor medicamente de pe piață, dar și la falimentarea unor farmacii, în special în medii defavorizate.

Schimbările fiscale din ultima perioadă au adus îngrijorări și în industria medicamentelor și cea farmaceutică. În cadrul conferinței de presă de la deschiderea Congresului Național de Farmacie, organizat de Facultatea de Farmacie a UMF Cluj, s-a discutat despre niște situații de risc în care în România am putea rămâne fără anumite medicamente sau chiar fără farmacii, chiar acolo unde este mai mare nevoie.

Prof. dr. farm. Dumitru Lupuliasa, Președintele Societății de Științe Farmaceutice (SSF) din România, a explicat că situația nu este albă, nici neagră, ci mai degrabă „gri”. Lupuliasa a explicat că deja au fost cazuri de medicamente care nu s-au mai găsit pe piață, fiindcă producătorii nu au mai fost interesați să le producă:

„Din păcate, a avut loc o corecție a prețurilor în ultima perioadă. Acele creșteri de care s-a vorbit erau de la 4 lei și 6 bani, la 4 lei și 65 de bani. O creștere de de ~65 de bani pentru un flacon de medicamente nu cred că este un efort atât de mare. Nu s-a spus public partea cealaltă, care subliniează realitatea românească. Timp de vreo 8 ani, am fost țara în care prețurile erau cele mai mici din Europa, ținute cumva artificial acolo. Ori în aceste condiții am observat cu toții că au fost sute și chiar mii de repere de medicamente care au început să se găsească din ce în ce mai puțin sau chiar să dispară de pe piață, producătorii nemafiind interesați să le aducă. (…) Există un pericol în privința medicamentelor care sunt foarte scumpe și la care adaosul comercial este limitat de 30/35 de lei, pentru medicamentele care sunt peste 300 lei flaconul. Făcând un calcul al farmacistului care dorește să onoreze prescripția cu care vine pacientul, îl costă cam 390 de lei. El are prețul + adaosul, adică 335 de lei și pe el îl costă 390 de lei. În ce economie sănătoasă sau nesănătoasă de piață cineva poate să reziste cu un asemenea calcul? (…) mi-e teamă că pacienții noștri vor rămâne fără multe medicamente care sunt scumpe, pentru că ăsta e prețul lor”, a explicat dr. Lupuliasa.





Președintele SSF a evidențiat și că pot să apară situații în care va fi imposibil pentru producători să realizeze anumite medicamente. Una dintre situații are legătură cu plafonul de 60.000 de euro pentru firme. În cazul microintreprinderilor, se revine la două cote de impozitare - 1% sau 3%, în funcție de venituri: „Există societăți care au și parte de producție și parte de distribuție, iar dacă taxarea se face la dublu, s-ar putea să dispară o serie de depozite, o serie întreagă de medicamente. Sunt lucruri care trebuiau, din punctul meu de vedere, un pic mai bine analizate înainte de a lua o decizie de a împărți cât plătești dacă ai cifră de afacere până la 60 de mii de euro, cât plătești după aceea. Cred că este important și obiectul de activitate al societăților care pot sau nu să aibă o astfel de încadrare.”

Situațiile în care farmaciile ar putea intra în faliment, în special la țară

Farmaciștii au reclamat în ultima perioadă întârzieri majore la decontarea facturilor pentru medicamente. Casa de Asigurări de Sănătate a promis rezolvarea situației până la finalul lunii septembrie, cu bani din bugetul alocat pentru trimestrul IV.

Prof. dr. farm. Dumitru Lupuliasa a evidențiat că întârzierile sunt o problemă mare pentru farmacii, dar și că majorarea impozitelor va determina falimentul farmaciilor, în special la țară:

„E vorba și de întârzierile cu care s-au făcut plățile la facturile depuse de farmacii. Înțeleg că zilele acestea CAS a făcut un efort în sensul de a aduce fondurile din ultimul trimestru în următorul pentru a plăti facturile. Am primit de la colegi informația că dacă nu îți achiți facturile către furnizor sunt penalități care înseamnă la o lună de zile cam 3%. Ori având în vedere că întârzierile la plată au fost de 2-3 luni, asta înseamnă 6-9%. Care ar fi impactul creșterii impozitării? Va determina falimentul farmaciilor, mai ales în zonele rurale sau în zonele defavorizate (…) să vedem ce se va întâmpla cu facturile care vor trebui achitate în semestrul patru al acestui an”, a mai spus Prof. dr. farm. Dumitru Lupuliasa.

O farmacie riscă să piardă peste 700 de lei pentru un flacon de medicament

Dumitru Lupuliasa a oferit și un exemplu concret în care farmacia riscă să piardă mulți bani pentru un singur flacon de medicament:

„De asemenea, există o serie întreagă de calcule. E un exemplu pentru un medicament pentru afecțiune neoplazică, nu contează tipul, dar care costă 13.000 lei. Adaosul comercial al farmaciei este 35 de lei, singurul venit al farmaciei generat de eliberarea prescripției medicale. Plățile întârziate generează un cost suplimentar de 130 lei/lună. Întârziere de 60 de zile înseamnă pentru farmacie un cost de 260 de lei. Dacă la produsul respectiv, de cele mai multe ori, este necesară achitarea pe loc generează un cost de 390 de lei, cu impozit de 1% din adaos comercial înseamnă 130 de lei. Și atunci pierderea este mai mare de 745 de lei pentru un flacon. Aș dori să găsesc pe cineva care să-mi ofere un răspuns la: cum se poate să lucrezi știind că generezi și acumulezi un deficit de la un medicament la altul? Nu o să poți să mai faci față să aprovizionezi pentru luna următoare. Ar fi păcat, pentru că în România sunt înregistrate aproape toate medicamentele de care este nevoie, dar dacă intervin aceste fenomene economice s-ar putea ca lucrurile să ajungă acolo unde nu trebuie. Sincer, nu ne dorim ca pacienții noștri nici să alerge după un medicament dintr-o farmacie în alta, nici să nu găsească. Indiferent unde ar intra, ar trebui să găsească medicamente”, a concluzionat Prof. dr. farm. Dumitru Lupuliasa.

