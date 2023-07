Compartiment inaugurat la Clinica de Ortopedie a SCJU Cluj! Vezi cum arată și ce părere au pacienții. VIDEO

O parte din Clinica de Ortopedie și Traumatologie a SCJU Cluj a fost reamenajată și dotată cu sisteme și instalații noi, iar acum e destinată pacienților septici. Aici au fost deja internați pacienți, care și-au spus părerea despre acest spațiu.

Compartiment la Clinica de Ortopedie, modernizat / Foto 1: SCJU, Foto 2: monitorulcj.ro

Compartimentului pacienți septici din Clinica de Ortopedie-Traumatologie „Alexandru Rădulescu” a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj și-a deschis joi, 6 iulie, activitatea.

Compartimentul este cea mai nouă facilitate medicală pusă la dispoziția pacienților de SCJU Cluj. Acesta funcționează în cadrul Secțiilor Clinice Ortopedie-Traumatologie I și II și are în dotare un număr de 12 paturi destinate pacienților cu afecțiuni ortopedice grave.

Salon modernizat ortopedie / Foto: SCJU Cluj

Realizarea compartimentului a presupus reamenajarea spațiului de funcționare și dotarea cu sisteme și instalații specifice, utilizând fonduri asigurate de autoritățile publice locale și din surse proprii ale spitalului, proiect multianual în valoare totală de aproximativ 1.200.000 lei, dintre care 600.000 lei investiți în anul 2023.

„Sunt primii pași pentru modernizarea acestei structuri a spitalului. Noi ca profesioniști, ca doctori, încercăm să ne desfășurăm activitatea la cele mai înalte standarde din punct de vedere medical, dar pentru asta avem nevoie și de o infrastructură adecvată care să fie la standarde bune. Pacientul trebuie să beneficieze de cele mai bune tratamente atât din punct de vedere medical, dar și al condițiilor hoteliere sau materialelor folosite (...) Sunt primele etape ale unui proiect mai mare, de a moderniza clinica și de a extinde spațiul, cel mai important prin construirea unui corp de clădire nou (...) saloanele, de asemenea, vrem să fie modernizate, configurate la standarde ridicate. A fost realizată renovarea primelor saloane dintr-un sector mai izolat față de restul, care a funcționat până acum a funcționat pe timp de pandemie ca sector COVID. Am avut patru saloane, iar acum avem șase, care să cuprindă câte un pat, două sau trei paturi (cel mai mult). Vrem să atragem atenția și autorităților locale și centrale, să ne ajute să ne îmbunătățim, pentru că acest centru este un reper pe harta României din punct medical, dar trebuie și din perspectiva locației trebuie să se ridice la acest standard”, a declarat Horea Benea, șef de secție.

Dr. Horea Benea, două angajate ale spitalului și managerul SCJU Claudia Gherman / Foto: monitorulcj.ro

De asemenea, băile au fost adaptate pentru persoanele cu dizabilități, unde există și un buton pe care pacienții pot să-l apese ca să solicite ajutor.

Baie la ortopedie în salon, adaptată pentru persoane cu dizabilități / Foto: monitorulcj.ro

Buton solicitare ajutor, la paturi și în baie / Foto: monitorulcj.ro

Odată cu inaugurarea activității compartimentului și prezentarea investiției recente, conducerea SCJU Cluj a făcut și o prezentare a stadiului tuturor lucrărilor de reamenajare a Clinicii Ortopedie-Traumatologie și a proiectului de extindere a acesteia. Printr-o investiție de aproximativ 3.000.000 lei, Blocul Operator al clinicii va fi modernizat și dotat cu aparatură de ultimă generație.

Banii sunt alocați printr-un proiect destinat combaterii infecțiilor asociate actului medical, aprobat prin PNRR, având ca termen de finalizare luna aprilie 2024. Extinderea clinicii cu un corp nou de clădire se află în faza proiectării și a obținerii avizelor, având ca termen de execuție luna octombrie 2023.

Managerul SCJU Claudia Gherman și dr. Horea Benea / Foto: monitorulcj.ro

Peste 9.000 de pacienți în 2023, în cele două secții

Statistic, activitatea celor două Secții Clinice Ortopedie-Traumatologie pe primele 6 luni ale anului 2023 este următoarea: 1.674 pacienți internați pe spitalizare continuă, 3118 pacienți au beneficiat de spitalizare de zi, iar 4.418 pacienți au beneficiat de consultații în ambulatoriul de specialitate.

„Secțiile Clinice Ortopedie-Traumatologie I și II reprezintă facilități medicale esențiale, atât pentru județul Cluj, cât și pentru județele limitrofe. Având un grad mare de adresabilitate, cele două secții asigură și urgențele din domeniu, cât și partea de ambulatoriu. Crearea unor condiții cât mai bune pentru pacienții, reprezintă o prioritatea pentru spital. În consecință, având sprijinul Ministerului Sănătății, a autorităților publice locale și județene, demarăm mai multe investiții care au ca scop comun aducerea acestor secții la standarde optime pentru desfășurarea activităților medicale”, declară Prof.univ.Dr.Claudia Gherman, managerul SCJU Cluj.

Managerul spitalului, Claudia Gherman, discutând cu o pacientă / Foto: monitorulcj.ro

Dr. Horea Benea, șef de secție, a explicat că la Ortopedie acum sunt operați 15-20 de pacienți pe zi și că au avut tratați chirurgical circa 4.000 de pacienți pe an. Pe zi sunt circa 60 de pacienți doar la camera de gardă, la urgențe, în această perioadă, iar internările de traumă sunt cam 6 la număr pe zi.

Salon nou ortopedie / Foto: monitorulcj.ro

Totodată, medicul a precizat că în această perioadă urgențele sunt multe și a explicat și ce tip de pacienți vin de obicei în clinică.

„Mai merge omul la mișcare și există un grup de oameni care sunt destul de sedentari. Cei care fac muncă administrativă, care ies o dată pe săptămână la fotbal și joacă la rupere. Intră neîncălziți, suferă accidentări, își descarcă energia și mai vin cu câte un os rupt, un picior sau o mână ruptă, din păcate. În fiecare seară sunt sistematic câte unul, doi care rămân la noi din traumatologia sportivă. Apoi, accidentele auto pe care toată lumea le știe și e patologia vârstnică asupra căreia trebuie să ridicăm un semnal de alarmă. Speranța de viață a pacienților a crescut foarte mult. Deja pacienții sunt bine îngrijiți, toți au câte un medicament anticoagulant, la bolile de inimă care înainte erau fatale la vârste mai tinere acum e altfel situația. Le este prelungită speranța de viață oamenilor cu aceste tratamente noi apărute, plus stimulatoarele cardiace.

Însă, din păcate acasă, ca vârstnici, au dificultăți de mers, probleme neurologice, se împiedică... Toată lumea are acasă un covor, un prag, se trezesc noaptea să meargă la baie și atunci se împiedică de covor și cad. În fiecare zi câte 5-6 pacienți vârstnici cu fracturi de șold se internează și din ce în ce mai mult. Cu tijele astea noi, metodele moderne, noi reușim să-i operăm în 15 minute, îi punem pe picioare, dar problema nu e de acolo. Le fixăm osul, însă problema lor e generală. De multe ori, acest traumatism este chiar picătura care le umple paharul și se duc. Din păcate nu avem criză de pacienți. Odată cu creșterea populației Clujului s-a mărit și numărul prezentărilor aici. Înainte erau 20-30 de consultări într-o gardă, acum ajungem la o medie de 60-70 de consultații (...) Când se inaugurează ceva, oamenii zic că se face pentru doctor, dar nu. Nu se face pentru noi, se face pentru pacienți totul. Noi dacă vrem ne facem acasă, aici s-au făcut saloane pentru pacienți, că nu eu stau în ele. Acesta este mesajul, aceste lucruri se fac pentru pacienți”, a declarat dr. Horea Benea.

Dr. Horea Benea, discutând cu o pacientă / Foto: monitorulcj.ro

Ce spun pacienții?

În două saloane am găsit și două doamne, venite din alte județe să se trateze la Cluj. Acestea s-au arătat mulțumite de condițiile în care au fost primite, însă amândouă au spus că ar trebui să se facă mai mult.

Una dintre paciente a venit cu un îndemn: ca oamenii de afaceri din Cluj să se mobilizeze și să modernizeze câte un etaj de spital, pentru că, din câte spune ea, bani oricum au! „Oamenii de afaceri din Cluj ar trebui să se unească și să facă fiecare câte un etaj pentru că bani sunt, nu? Tot ce trebuie să fie e binevoință. Cluj s-a dezvoltat atât de frumos, că nu-i adevărat și sunt mulți oameni de afaceri”, a spus una dintre femei.

Cealaltă pacientă s-a arătat foarte mulțumită de actul medical și de condiții, deși a recunoscut că s-a speriat, inițial, când a intrat în curtea spitalului: „Am vrut să mă operez special la domnul doctor. Am venit din Austria unde mi-am rupt piciorul și sunt foarte mulțumită. Din Bucovina vin foarte mulți la Cluj și recuperarea după operație e foarte rapidă și bună aici. Mă așteptam când vin la Cluj să văd o clinică wow. Am avut un șoc când am intrat în curtea spitalului, într-adevăr, pe afară, dar când am intrat aici este cu totul altceva”.

Dr. Benea a spus și el că, din păcate, acum astea sunt condițiile, însă că speră că situația se va schimba în următorii ani, în special având în vedere faptul că la nivelul conducerii SCJU se vorbește despre îmbunătățirea infrastructurii și extinderea clinicii. „Am vrut să atragem atenție tuturor că trebuie făcut și aici ceva. Sperăm din tot sufletul ca peste câțiva ani să fie făcut”, a spus acesta.

Modernizare ortopedie / Foto: monitorulcj.ro

