Ziua în care președintele Nicușor Dan ar putea desemna premierul. Are de ales între Sorin Grindeanu și un nume înaintat de PNL-USR-UDMR.

Cât de curând, președintele României, va desemna un prim-ministru.

Președintele României, Nicușor Dan, va desemna un premier | Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, va desemna un premier. Acest lucru ar urma să se întâmple în următoarele zile.

Ziua în care Nicușor Dan va desemna un premier

Duminică, 28 iunie 2026, președintele Nicușor Dan, ar urma să desemneze un premier, potrivit surselor digi24.ro.

Nicușor Dan se află joi, 25 iunie 2026, în Polonia, la Summitul Flancului Estic al NATO.

El ar urma să se întoarcă vineri în România pentru discuții cu partidele aflate în negocieri pentru formarea unui nou Guvern.

Conform sursei citate, planul inițial al președintelui României era să rămână până duminică în Polonia. Șeful staului ar urma să aibă discuții cu liderii partidelor vineri, iar sâmbătă, Nicușor Dan va reveni în Polonia.

Președintele României ar dori ca partidele aflate în negocieri să vină vineri înțelese pentru un nume de prim-ministru. Nicușor Dan, ar urma să anunțe un prim-ministru duminică. Pentru varianta de premier, șeful statului va avea de ales între liderul PSD, Sorin Grindeanu și o variantă pe care urmează să o propună cei de la PNL-USR-UDMR.

Votul pentru inverstirea noului guvern ar urma să se facă săptămâna viitoare, în regim de urgență, deoarece parlamentarii intră în vacanță miercuri, 1 iulie 2026.

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