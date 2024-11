Liderul PNL, Nicolae Ciucă, mesaj puternic de la Cluj: „Doar PNL poate sparge planul toxic dintre PSD și AUR. România este mai importantă decât aranjamentele voastre electorale”

Mesaj puternic de la Cluj lansat de liderii PNL din teritoriu pentru dezvoltarea României bazată pe valorile democrației europene și susținerea lui Nicolae Ciucă pentru alegerile prezidențiale. „România este mai importantă decât aranjamentele electorale pregătite de PSD-AUR”, spune Nicolae Ciucă.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, mesaj puternic de la Cluj: „Doar PNL poate sparge planul toxic dintre PSD și AUR. România este mai importantă decât aranjamentele voastre electorale”|Foto: monitorulcj.ro

Liderii PNL din teritoriu s-au reunit, duminică, în cadrul reuniunii regionale, la Cluj, unde au transmis un mesaj de susținere pentru Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, în cursa pentru Cotroceni.

Reuniunea regională PNL la Cluj|Foto: monitorulcj.ro

Daniel Buda: România trebuie să continue dezvoltarea în marea familie europeană

Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a deschis reuniunea regională a liberalilor și a susținut că România trebuie să continue dezvoltarea în marea familie europeană, iar Nicolae Ciucă – un lider al faptelor, nu al vorbelor, reprezintă garanția unei țări prospere.

Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda: „Nicolae Ciucă este cea mai bună soluție pentru a fi președinte”|Foto: monitorulcj.ro

„Suntem în fața unei bătălii cum nu a mai fost din 1989 încoace, având în față un adversar care pune sub semnul întrebării valorile și parcursul european al României. Alianța PSD - AUR este mai toxică decât ne-am putea închipui. Voturile pe care Ciolacu le promite lui Simion pentru a intra în turul doi se pot transforma foarte ușor în cuiele care se vor bate în sicriul democrației și a speranțelor românilor. Voturile noastre sunt mai puternice decât dorințele lui. Sunt 7 zile în care trebuie să convingem fiecare alegător din România că Nicolae Ciucă este cea mai bună soluție pentru a fi președinte. Este un lider al faptelor, care și-a pus viața în slujba țării, înseamnă prosperitate, educație, investiții în infrastructură, sănătate. PNL și domnul Ciucă vor contribui la dezvoltarea rurală și urbană, astfel ca fiecare român să vrea să rămână acasă", a declarat Daniel Buda

Alin Tișe: Câștigători din primul tur ca să asigurăm dezvoltarea României

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a arătat că PNL trebuie să câștige din primul tur al alegerilor prezidențiale, pentru a putea asigura dezvoltarea continuă și reformele de care România are nevoie.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Pentru noi nu există turul doi”|Foto: monitorulcj.ro

Tișe a afirmat că prin reforma administrativă a României, proiectele de dezvoltare asigurate de liberali pot fi multiplicate la nivel național.

„Am demonstrat că putem aduce bani europeni, să nu stăm cu mâna întinsă la cineva. Dacă se poate la Cluj, mâine, cu un președinte liberal, se va putea în toată țara. România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială și se poate asta cu Nicolae Ciucă președinte. România are nevoie de o dezvoltare economică susținută. Pentru noi nu există turul doi, turul unu este turul câștigător! Acela este turul ca va da președintele țării. Acest partid are toate argumentele să spere și să creadă în șansa noastră'', a declarat Alin Tișe.

Emil Boc: Să susținem ritmul european al României

Primarul Clujului, Emil Boc, a transmis un mesaj puternic și a arătat că România nu își poate risca poziția în Uniunea Europeană și NATO. Boc a amintit că atunci când România nu a fost apărată, a pierdut o parte din teritoriile sale.

„Transilvania nu a fost, nu este și nu va fi a voastră, ci a fost, este și va fi liberală și Nicolae Ciucă președinte!”, a spus Emil Boc.

Primarul Clujului, Emil Boc: „Transilvania nu a fost, nu este și nu va fi a voastră, ci a fost, este și va fi liberală și Nicolae Ciucă președinte!”|Foto: monitorulcj.ro

„Un singur mesaj pentru cei care cred că AUR poate reprezenta soluţia în această, ţară: nu cădeţi pradă vorbelor goale sau a speranţelor deşarte! Niciodată, în contextul în care trăim, o forţă politică antieuropeană nu va putea garanta pacea, securitatea şi prosperitatea acestei ţări. Am avut un exemplu în 1938-1940, când o ţară fără garanţii de securitate, în trei luni de zile, a pierdut o treime din teritoriul ţării. 26-27 iunie am pierdut Basarabia şi Bucovina de nord, 30 august am pierdut Transilvania de nord, în 6 septembrie am pierdut Cadrilaterul şi a trebuit să moară milioane de români ca noi să ne reîntregim, cât s-a putut, ţara.

Primarul Clujului, Emil Boc, alături de președintele PNL, Nicolae Ciucă, la reuniunea regională a liberalilor, la Cluj|Foto: monitorulcj.ro

Astăzi avem cele mai mari garanţii de securitate posibile: Uniunea Europeană, NATO, şi Alianţa Euro-Atlantică şi avem un om capabil să ţină în picioare, în această ţară, acest ritm european şi euro-atlantic, acesta este Nicolae Ciucă, viitorul preşedinte al Românei”, a afirmat Emul Boc la reuniunea regională PNL organizată la Cluj-Napoca.

Nicolae Ciucă: „Doar PNL poate sparge blatul toxic dintre PSD și AUR în turul întâi al alegerilor prezidențiale”

Nicolae Ciucă a arătat că rezultatele PNL din teritoriu trebuie să fie extinse la nivel național, iar programul pe care îl propune reprezintă o continuare a măsurilor eficiente și a rezultatelor înregistrate de liberalii care au performat.

„Colegii noștri care au inovat în materie de infrastructură și investiții, în materie de cultură, educație și învățământ dual au înregistrat rezultate deosebite.

Nicolae Ciucă: „Doar PNL poate sparge blatul toxic dintre PSD și AUR în turul întâi al alegerilor prezidențiale”|Foto: monitorulcj.ro

Proiectul meu de țară prevede un sprijin masiv pentru a continua să dezvoltăm și să susținem preluarea bunelor practici de aici. Iar de aici, în toată România, după cum arăta și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Administrațiile locale sunt în slujba românilor și trebuie să continue să dezvolte comunitățile, iar noi, de la Palatul Victoria și Palatul Cotoceni, trebuie să dezvoltăm clasa de mijloc, atât la oraș, cât și în mediul rural.

În legătură cu economia, lucrurile sunt clare pentru noi. Sper să audă și social-democrații, și Goerge Simion, cel mai tânăr nostalgic după Nicolae Ceaușescu pe care l-am văzut: Principalul producător de prosperitate este întreprinzătorul privat.

În privința taxelor, lucrurile sunt simple: nu ne atingem de cota unică, nu ucidem micro-întreprinderile prin scăderea plafonului, creștem contribuția la Pilonul II de pensii până la 6% și nu îi lăsăm să naționalizeze”, a declarat președintele PNL Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Național Liberal.

Reuniunea regională PNL la Cluj|Foto: monitorulcj.ro

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat că doar PNL poate scăpa România de binomul toxic PSD-AUR. Ciucă a lansat și câteva săgeți către PSD.

„Singura soluție este un vot pentru PNL în primul tur al alegerilor. Doar PNL poate sparge blatul toxic dintre PSD și AUR în turul întâi al alegerilor prezidențiale.

PSD ar trebui să aibă grijă de ce îşi doreşte PSD ar trebui să îl retragă la unitate pe Simion, pentru că ei l-au creat prin decizia CCR, prin planul Hrebenciuc şi prin cum se joacă Ciolacu de-a desecretizările. Domnilor social-democraţi, dacă vă pasă măcar un pic de democraţia din România, abandonaţi planul Hrebenciuc şi reveniţi la ceea ce spuneaţi la începutul anului despre proiectul extremist, ştiu că amintirile Ordonanţei de urgenţă 13 vă chinuie, dar România este mai importantă decât aranjamentele voastre electorale!”, a afirmat Nicolae Ciucă duminică, în discursul ţinut la reuniunea regională a PNL care are loc la Cluj.

Economia, sugrumată de PSD

Ciucă a declarat că PSD ia în calcul majorări de taxe, în condițiile în care a sugrumat economia.

„Nu vom mai avea acea creştere de 3,3%, ci va fi o creştere de doar 1,4%. PSD a sugrumat economia, care acum gâfâie, din păcate, iar deficitul de 8% din acest an este o povară majoră pentru economie şi un semnal că Guvernul nu este condus cum trebuie, meditaţiile la economie nu dau rezultate şi de pe urma nepriceperii unora suferă o ţară întreagă.

Pe surse, PSD-iştii au început deja să testeze apele, ba că măresc TVA-ul, ba că vor creşte impozitul pe profit de la 16 la 20%, ba că vor creşte impozitul pe dividende de la 8 la 10%, iar pragul pentru IMM-uri va scădea de la 500.000 de euro la 85.000 de euro. Pentru ca asta să nu se întâmple trebuie votat PNL. George Simion nu-l va împiedica pe Marcel Ciolacu să facă praf economia României, pentru că el nu înţelege economie”, a afirmat Nicolae Ciucă, duminică, la reuniunea regională a PNL de la Cluj-Napoca.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, candidat la Preşedinţia României, consideră că doar partidul pe care îl conduce poate să trimită în opoziţie PSD şi AUR şi să aducă bunăstare accelerată în ţară.

