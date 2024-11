Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean, constituite. Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj: „Sunt încrezător că vom adopta hotărâri care respectă prioritățile noastre”.

Au fost constituite comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Cluj.

Luni, 4 noiembrie, în cadrul unei şedinţe a Consiliului Judeţean Cluj au fost constituite comisiile de specialitate.

„La nominalizarea membrilor fiecărei comisii de specialitate s-au avut în vedere opţiunile consilierilor județeni, pregătirea lor profesională, dar şi domeniul în care aceștia îşi desfăşoară activitatea. Sunt încrezător că și în acest mandat vom adopta hotărâri care respectă cadrul legal și conformitatea cu prioritățile Consiliului Județean, iar expertiza consilierilor se va reflecta și în deciziile pe care le vom lua în ceea ce privește dezvoltarea socio-economică a comunității județului Cluj”, a declarat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, potrivit unui comunicat de presă.

Importanța comisiilor de specialitate

Importanța constituirii comisiilor de specialitate este dată de faptul că proiectele de hotărâre emise de forul administrativ județean pot fi supuse dezbaterii doar dacă sunt însoțite de avizele acestor comisii.

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Consiliului Județean Cluj cele șapte comisii de specialitate sunt următoarele:

- Comisia juridică și de administrație;

- Comisia de buget-finanțe;

- Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului;

- Comisia de patrimoniu și servicii publice;

- Comisia de sănătate și asistență socială;

- Comisia de educație, cultură și sport;

- Comisia de turism, mediu și agricultură.

În cadrul ședinței extraordinare s-a stabilit componenţa nominală a fiecărei comisii de specialitate, prin vot secret, individual, cu buletine de vot, cu respectarea configurației politice rezultată în urma alegerilor locale pentru Consiliul Județean din data de 9 iunie 2024, arată sursa citată.

Jurăminte pentru noul mandat

Noul for legislativ al Consiliului Județean Cluj a fost validat în ședința din 24 octombrie, iar în noul său mandat, președintele Alin Tișe, va fi secondat de un vicepreședinte liberal, Radu Rațiu care a fost ales cu 22 de voturi și de un vicepreședinte UMDR, Vákár István care a fost ales cu 20 de voturi.

Potrivit rezultatelor finale după alegerile locale din data de 9 iunie, PNL are în noul for administrativ județean 13 mandate, PSD are 7 consilieri județeni, iar USR și UDMR câte 6. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid intrat pentru prima dată în Consiliul Județean Cluj, are 4 mandate de consilier județean.

Liberalii și-au asigurat și șefia Consiliului Județean Cluj, prin Alin Tișe, care a câștigat un nou mandat, cel de-al patrulea al său în fruntea forului județean. El a acumulat 40,06% din voturi și s-a clasat peste scorul partidului (32,26%).

