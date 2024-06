Cătălin Drulă demisionează din funcția de președinte al USR: „Avem rezultate sub aşteptările pe care le-am avut noi. Îmi asum.”

Cătălin Drulă demisionează din funcția de președinte al USR | Foto: USR – captură video - Facebook

Cătălin Drulă a anunţat că demisionează din funcţia de preşedinte al USR, după rezultatele alegerilor locale şi europarlamentare.

„Le mulțumesc tuturor românilor care ne-au dat votul. Acest rezultat este sub așteptările pe care le-am avut noi. Desigur, am putea să vorbim despre cauze, să căutăm explicaţii, să găsim scuze sau să ne întrebăm dacă în România democraţia mai este democraţie. Pentru mine în întreaga mea viaţă asumarea a fost un principiu de bază. Îmi asum acest rezultat și voi convoca în USR alegeri pentru un nou președinte, în cel mai scurt timp. Avem oameni și lideri puternici care pot duce mai departe această construcție și mă refer aici la Dominic Fritz care a câștigat la Timișoara şi a arătat că PSD-ul şi PNL-ul pot fi înfrânte. Este foarte important ca USR să continue, pentru că în această mişcare s-au pus speranţele de modernizare a României. În fiecare zi ca preşedinte mi-am dăruit toată puterea, mi-am dăruit priceperea în slujba acestui proiect. Voi face în continuare acelaşi lucru, îi vor sprijini pe colegii mei. Este important să avem un reset, să plecăm mai departe cu energii proaspete. (…) Am avut alegeri organizate prost. În acest moment vreau să fac un apel către autorităţi, către cei de la AEP, de la BEC să se comporte mai uman, pentru că sunt oameni care leşină, preşedinţi de secţii. Au fost alegeri organizate cu un singur scop ca această coaliţie să fie menţinută la putere. Eu cred că în democraţie rezultatele se obţin prin organizare şi democraţie fără partide politice nu s-a inventat. Rezultatele în politică se obţin prin structură, ierarhie, oameni care au o gândire şi o susţinere comună. Îi încurajez pe oameni să voteze în continuare partide politice, să se uite la cele care merită”, a declarat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a fost ales preşedinte USR în 10 iulie 2022.

