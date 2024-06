Alin Tișe, candidat PNL la președinția Consiliului Județean Cluj: „Am votat pentru un Cluj european, pentru Clujul metropolitan, motorul de dezvoltare a viitoarei regiuni a Transilvaniei”

Foto: Oleg Ghilas - monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, candidează pentru un nou mandat la conducerea CJ Cluj.

Acesta speră ca în următorii ani Clujul se va definitiva ca un pol esențial în dezvoltarea țării.

„Am votat pentru continuarea dezvoltării Clujului și pentru finalizarea angajamentelor pe care le-am luat în fața clujenilor. Am votat pentru un Cluj european, pentru a finaliza proiectele aflate în derulare și pentru Clujul metropolitan, care va deveni motorul de dezvoltare a viitoarei regiuni a Transilvaniei.

Sper ca în următorii ani Clujul se va definitiva ca un pol esențial în dezvoltarea țării. Am votat, de asemenea, pentru o echipă performantă, care a demonstrat în ultimii ani că știe ce are de făcut în oraș și în județ.

Nu în ultimul rând, am votat pentru o echipă de consilieri locali, județeni, primar și europarlamentari care să reprezinte cu cinste clujenii în mandatele pe care le vor avea. În esență, cred că echipa noastră știe ce are de făcut, are și oameni pregătiți, cred că am făcut alegerea cea mai potrivită pentru a continua drumul bun, corect pe care Clujul îl are", a declarat Alin Tișe, la ieșirea de la urne”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj.

