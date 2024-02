Fără bariere constituționale pentru comasarea alegerilor. Boc: „Este posibil. Singura problemă este oportunitatea”.

Nu există piedici constituționale pentru comasarea alegerilor din acest an, potrivit primarului Emil Boc. În schimb, din punct de vedere legal, această măsură necesită modificarea codului administrativ.

Primarul Emil Boc: Comasarea alegerilor din 2024, măsură constituțională/Foto: Emil Boc Facebook.com

Miercuri, membrii Biroului Politic Național al PNL au votat, în unanimitate, începerea discuțiilor din coaliție pentru comasarea alegerilor din acest an. Astfel, alegerile locale ar putea fi desfășurate în 9 iunie 2024, împreună cu alegerile europarlamentare.

Comasarea alegerilor, „nimic nou”

După cum a declarat edilul Clujului Emil Boc, din punct de vedere constituțional nu există piedici pentru comasarea alegerilor.

„Din punct de vedere constituțional, nu avem niciun fel de barieră. Din punct de vedere legal, este posibil dacă se modifică codul administrativ și cred că o prevedere din legea specială. Deci este posibil. Singurul lucru care rămâne de decis este oportunitatea, dacă este bine sau nu să facem alegerile europarlamentare în același timp cu cele locale”, a explicat, vineri, primarul Clujului Emil Boc, în cadrul unei intervenții radio locale.

„În 9 iunie în Uniunea Europeană, avem așa:

-în Belgia, alegeri europarlamentare cumulate cu alegeri parlamentare și regionale.

-în Ungaria, Malta, Irlanda avem alegeri europarlamentare cumulate cu cele locale.

-în landuri din Germania și regiuni din Italia avem comasate alegeri europarlamentare cu alegeri regionale.

Deci odată cu alegerile europarlamentare, în alte state din Europa se organizează și alte alegeri. Deci nu e nimic nou.

Eu am fost premier, în 2009, când am organizat în aceeași zi primul tur al alegerilor prezidențiale și referendumul pentru reducerea numărului de parlamentari. Deci, ca precedent, am mai avut o astfel de situație. S-au mai organizat astfel de lucruri. Urmează ca România să ia această decizie”, a explicat Boc.

PSD nu a luat încă o decizie oficială în privința comasării alegerilor, însă social democrații ar fi agreat ideea comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare doar dacă se ajunge la un acord politic cu PNL. Potrivit scenariului vehiculat de PSD, pentru prezidențiale se are în vedere stabilirea unui acord pe 10 ani în care PSD să dea președintele pentru primii cinci ani.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că discuţia din coaliţie cu privire la comasarea alegerilor este legitimă, în condițiile în care desfășurarea celor patru rânduri de alegeri în decurs de șase luni ar fi destul de greu de gestionat.

„În ce priveşte alegerile, eu ştiu că există o discuţie în coaliţia de guvernare pentru a găsi soluţii. Discuţia este legitimă, fiindcă patru rânduri de alegeri, într-o jumătate de an, practic din iunie până în decembrie, este foarte foarte greu de gestionat, şi atunci, ar fi o soluţie ca anumite alegeri să fie comasate, pentru a avea efectiv mai puţine rânduri de alegeri.

Cum va gestiona coaliţia aceste chestiuni, vom vedea, nu este o treaba preşedintelui să se implice în negocierile coaliţiei de guvernare pentru astfel de chestiuni, însă ar fi bine să se ia o decizie cât se poate de repede”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Recent, zeci de organizații au criticat intenția PSD-PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale în luna iunie, arătând că aceasta limitează anumite drepturi ale alegătorilor și afectează competiția electorală și principiile securității juridice.

