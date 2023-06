Ceartă în Consiliul Județean între Alin Tișe și USR. „Partid ipocrit, credeți că faceți puncte electorale. Aș parafraza un cântec BUG Mafia”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, i-a acuzat pe consilierii USR de ipocrizie după ce aceștia s-au abținut de la votul unui proiect care modifică tarifele la gunoi. Scandal a fost și la Florești, între edilul Bogdan Pivariu și USR.

Alin Tișe în ședința extraordinară de Consiliu Județean. Foto: monitorulcj.ro

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de Consiliu Județean de miercuri s-a aflat un singur proiect de hotărâre și anume Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco-Metropolitan Cluj” pentru a vota aprobarea unor proiecte de hotărâre cuprinse pe Ordinea de zi a ședinței din data de 29.06.2023.

Consilierii județeni USR s-au abținut de la vot motivând că firma Supercom nu își respectă obligațiile contractuale.

„Am apăsat din greșeală, vă rog să îmi consemnați votul «abținere». Aș fi dorit să votez «abținere» a spus Adela Dehenes, consilier județean USR la momentul votului.

Cu toate acestea, proiectul a trecut cu 23 de voturi pentru și cinci abțineri.

Tișe le-a reproșat celor de la USR că nu au votat un proiect care conținea reduceri de tarif la salubritate.

„Nu știu dacă știți grupul USR, abținere înseamnă vot împotrivă la numărătoare, în realitate. Asta e opțiunea dânșilor. Ceea ce s-a întâmplat acum demonstrează, de asta am întreabat de mai multe ori, în realitate, dacă ați studiat proiectul de hotărâre, discutăm de o reducere de tarife și de asta am întrebat foarte clar dacă grupul USR se abține sau votează pentru reducerea de tarife apropo de grija pentru cetățean și pentru tarifele practicate. Ori domnii de la USR n-au citit atent proiectul ori ceva le-a scăpat din vedere. În realitate, sunt componente cu reducere de tarif. Am vrut doar să demonstrez încă o dată că de la a vorbi în mod ipocrit până la a face ceva concret e o cale lungă, iată că avem o demonstrație în care, deși discutăm de o reducere de tarif, au preferat colegii noștri, doar pentru că ei au crezut că dă bine, s-au gândit că e o mărire de tarif, dovadă că n-au studiat proiectele cum ar trebui, s-au abținut, care de fapt înseamnă un vot împotrivă, în esență. Deci dânșii nu doresc să se ieftinească, ci doresc să se abțină”, a spus Tișe.

Liderul consilierilor USR din CJ Cluj, Mihai Iepure, a spus că formațiunea politică dorește respectarea obligațiilor legale asumate de Supercom.

„Dorim să se calculeze conform contractului, nici mai mult, nici mai puțin. Și acest lucru este încă în dubiu”, a replicat Dehenes.

„Calculul s-a făcut conform legii, stimată doamnă, dar și asta e altă discuție care demonstrează că, din nou, nu ați citit modul de calcul al tarifului, nu asta e problema fiecare vă votează și decide cum dorește”, a spus Tișe.

„Grupul USR s-a abținut pentru că firma nu-și respectă obligațiile contractuale Supercomul, Supercomul să-și respectă obligațiile legale, să emită facturile”, a intervenit și Iepure.

„Nu are nicio legătură ce spuneți dumneavoastră cu proiectul ordinii de zi, nu are nicio legătură, e vorba de o calculație legală după o formulă legală care presupunea reducerea de tarif, restul sunt povești pentru copilași. Ați început să vorbiți ca cei din Parlament. În realitate, proiectul în sine viza actualizarea legală, care presupunea de fapt o reducere de tarife că așa a fost evoluția în timp, iar dumneavoastră, cei de la USR, fără ca să am eu o problemă cu asta, în modul absolut ipocrit politic ați crezut că faceți iar puncte electorale abținându-vă la ceva care credeați că e rău pentru populație, dat iată că asta era bine pentru populație și nu l-ați votat. Atunci ce să mai discutăm despre relații corecte, armonioase, între partide, toate celelalte sunt rele, numai partidul dumneavoastră este bun. Uitați-vă că se mai întâmplă să greșiți, măcar atât să vă dați seama că ați greșit și să spuneți că de data aceasta nu am citit atent sau că am adormit. Nu mai contează. Mulțumesc acelora care au înțeles proiectul și au votat și ați înțeles importanța acestui proiect și am lăsat să se vadă în deplinătatea lor ipocrizia unor partide care cred că dacă se opun ideii unor recalculări, indiferent dacă crește sau scade, ei vor fi fericiți și vor aduna voturi. De data asta nu s-a întâmplat așa și oarecum ați, vorba unui cântec de-al unei formații celebre, BUG Mafia, nu vreau să parafrazez, probabil că majoritatea o știți. Vă doresc concendiu plăcut”, a terminat Alin Tișe.

Probleme și la Florești

Și în ședința de Consiliu Local din Florești, consilierii locali USR s-au abținut de la un proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubritate, nemulțumiți de cum firma Supercom gestionează ridicarea gunoiului din comună. Primarul Bogdan Pivariu i-a acuzat în repetate rânduri pe cei de la USR că fac politică și nu administrație, că fac numai scandal și nu vin cu propuneri constructive.

