Alin Tișe, nemulțumit de noul Guvern: „Nu au găsit câte 7 persoane fiecare, impecabil pregătite, care să poată fi numite”. De ce nu a votat nominalizările pentru ministere?

Alin Tișe, președintele CJ Cluj, se arată nemulțumit de componența noului Guvern. El spune că nu se paote aștepta la „rezultate miraculoase” de la aceiași oameni „care au mai fost”.

Alin Tișe, nemulțumit de noul Guvern. FOTO: Facebook/ Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, s-a arătat nemulțumit de componența noului Guvern și a subliniat că nu pot fi așteptat rezultate miraculoase cu „aceiași oameni și cu aceleași proceduri”. El se declară dezamăgit de numirea în fruntea ministerelor deținute de PNL a acelorași politicieni care conduc țara de ani buni, dar nu au avut rezultate, care sunt doar „inversați, mutați, suciți” de la un minister la altul.

„Nu știu, asta vor zice oamenii în final. Vorbesc de a avea un guvern eficient, că formal îl avem. Eu mă aștept la lucruri miraculoase, vă dați seama, dacă fac parte doamna Turcan și doamna de la Justiție, îmi scapă numele. Le cunosc pentru că au fost veșnic în guvern și cu funcții de conducere. Vă dați seama că rezultate miraculoase cu aceiași oameni care au mai fost și care nu au putut demonstra ce pot, nu poți avea, Altfel, se știe că nu poți avea rezultate diferite cu aceiași oameni și cu aceleași proceduri.

Partidele sunt chestiuni complicate, se demonstrează și acum că nu au găsit câte 7 persoane fiecare, impecabil pregătite, care să poată fi numite, a trebuit să ia din aceeași oameni, pe care îi inversează, îi sucesc, îi mută. Uitați-vă și la domnul Boloș, nu poți să fii priceput chiar la toate. Nu se poate explica, pentru că nu te poți pricepe la toate, nu există așa ceva. Înțeleg să fii un manager bun, dar trebuie și să stăpânești domeniul. Nu poți cunoaște toate domeniile, doar dacă ești o ființă cu coeficient de inteligență uriaș, peste tot ce avem noi în Guvern acum”, a declarat Alin Tișe, marți, în cadrul unei emisiuni radio.

Tișe nu a votat pentru validarea nominalizărilor pentru Guvern

Șeful forului județean a afirmat că nnu a participat la ședința avută de PNL pentru validarea nominalizărilor noilor miniștirii, deoarece a considerat că propunerile sunt nesatisfăcătoare. El mai susține că, nici după 30 de ani, „partidele nu au înțeles nimic din ce înseamnă nemulțumirea oamenilor.

„Pur și simplu, partidele au ajuns la un sistem învechit de desemnare a membrilor unui guvern, decizia o iau 2-3 oameni care se adună acolo și care stabilesc prin calculele lor cine ar putea fi, după care partidele se adună să valideze aceste nominalizări. De aceea nici nu am participat la ședința de săptămâna trecută, când au nominalizat membrii guvernului, am lipsit pentru că am considerat că propunerile pe care le fac ei sunt aceleași, nu sunt satisfăcătoare, și am preferat decât să votez împotrivă, să nu particip la această ședință. (...) După 30 de ani, partidele nu au înțeles nimic din ce înseamnă nemulțumirea oamenilor, nu poți cu aceiași oameni, care au fost erodați, epuizați, au văzut românii ce pot, să vii și să vrei tot cu ei rezultate miraculoase”, a mai afirmat Tișe.

Cum vede Tișe scandalul numirii lui Abrudean?

Referitor la scandalul legat de numirea fostului prefect de Cluj, liberalul Mircea Abrudean, la șefia Secretariatului General al Guvernului, președintele CJ a arătat că, probabil, Marcel Ciolacu nu își dorește alături un liberal, care să știe „toate documentele pe care dânsul le gândește și le semnează”. Tișe a afirmat că, deși PNL a rămas cu miniștri în Guvernul Ciolacu, atribuțiile ministrilor liberali au fost diminuate și oferite unor social-democrați.

„Domnul Ciolacu, care este un personaj suficient de viclean și cu experiență politică, viclean din punct de vedere politic, nu mă refer în plan personal (...), în mod evident că nu-și dorește lângă el o persoană care să vadă și să știe toate documentele pe care dânsul le gândește și le semnează. Și nici măcar de la partidul dânsului. De altfel, vedeți că primul lucru pe care l-au făcut a fost să-i dea prietenului de încredere, Marian Neacșu, funcția de vicepremier și să ia din funcțiile secretarului general și să ia din atribuțiile ministerului Finanțelor, ca orice document care pleacă de la Finanțe să fie validat de către acest Neacșu.

Practic ce au făcut ei, a rămas același Guvern în coaliție, doar că au lipsit de conținut anumite ministere și au luat din atribuțiile și din forța anumitor ministere, chiar dacă le-au dat PNL-ului. Asta înseamnă incapacitatea lor de a înțelege un parteneriat corect. (...) Au schimbat regula jocului în timpul jocului. Eu sper ca cineva să-l tragă de mână pe domnul Ciolacu și să-i spună că este Guvernul nu este al lui personal, ci este al țării. Cam acesta este comportamentul lui de acum”, a explicat Alin Tișe.

„(PNL – n. red.) a ajuns un «partid balama», de 10-15% și care nu va mai conta decât dacă se va lipi de un partid mare. Cred că sunt șanse 50-50 ca această coaliție să reziste până la alegeri, depinde de înțelepciunea celor care conduc cele două partide. Cred că dacă domnul Ciolacu va înțelege să meargă în același stil de a respecta puterea și forța fiecărui partid, coaliția va putea continua. Nici fără PNL nu poate funcționa Guvernul, pentru că dețin portofolii importante. Anul viitor este an electoral, cred că ambele partide au interesul să furnizeze rezultate pozitive. Lucrurile vor intra într-un normal” - Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

