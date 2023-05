Emil Boc critică vehement USR: „M-am convins că sunt mai răi decât vechile partide”

Primarul Emil Boc a criticat partidul USR, despre care spune că este „mai rău ca vechile partide”. Partidul i-a cerut socoteală edilului pentru anularea licitațiilor pentru tronsoanele 2 și 3 ale centurii metropolitane.

Emil Boc critică vehement USR: „M-am convins că sunt mai răi decât vechile partide”. FOTO: Primăria Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a criticat partidul de opoziție USR, după ce consilierii locali i-au cerut să își asume eșecul licitațiilor pentru două din cele trei tronsoane ale centurii metropolitane, anulate săptămâna trecută.

Edilul este de părere că USR ar trebui să își asume o parte din vină, întrucât, în timpul guvernării PNL-USR, fostul ministru al transporturilor Cătălin Drulă a scos proiectul centurii din PNRR. Emil Boc susține că Primăria a făcut tot ce ținea de ea pentru un bun parcurs al licitațiilor.

„Asta este realitatea pe care ne-o dă viața, pentru că, dacă guvernul care a fost înainte n-a făcut nimic pentru partea aceasta de centură, a trebuit să venim noi, municipalitatea cu primăriile asociate să rezolvăm. (Faptul că ar fi probleme în proiectarea centurii – n.red.) este o mare gogoșerie useristă, și aici este referirea mea la acest «partid-ghiocel», așa cum l-am denumit, care ar vrea să apară un ghiocel după iarnă, care nici gura nu i-a mirosit, nici la guvernare nu a fost, nici centura nu a blocat-o în evoluția ei, nici banii nu i-a luat, nici metroului nu i-a înjumătățit suma.

Realitatea este că demolezi ideea că Primăria și-a făcut datoria. Primăria a făcut exact ca la carte tot ce a trebuit: a scos la licitație, a angajat proiectanți, a avut experți care au realizat studii de specialitate. Am permis ca proiectanții să meargă la discuții cu cei de la USR, am zis că fiind un proiect de o asemenea amploare, trebuie să fim deschiși, și au mers cinci ore să discute cu USR-ul, unde le-au explicat, le-au dat detalii. Au votat în consiliul local studiul de fezabilitate, nu au avut nimic de comentat. I-am întrebat ce ar fi făcut ei în locul primarului, unul nu a putut să îmi răspundă (...)”, a declarat Emil Boc, la un post local de radio.

„USR nu mai este partidul constructiv pe care am crezut că îl am ca partener”

Primarul a arătat că USR a transmis un mesaj greșit clujenilor când a spus că proiectul este un dezastru și a afirmat că și-ar fi dorit ca partidul de opoziție să vină cu propuneri concrete, consstructive pentru continuarea proiectului.

„Tot ce s-a putut face legal și omenește s-a făcut. Nu puteți găsi o fisură, ce s-ar fi putut face altfel. Proiectul este de cea mai mare calitate, experții sunt de cea mai înaltă ținută, am respectat și am parcurs toate procedurile legale, am ascultat de cei de la USR să extindem proiectul cu piste de biciclete pe centură, ceea ce a amânat un pic implementarea proiectului, dar am ascultat și am zis că e bine, am lăsat proiectantul să stea de vorbă cu voi, ceea ce nu se face la alte proiecte. Atunci, haideți să construim împreună, nu să spunem că e un dezastru. Înseamnă o întârziere de câteva luni. (...) USR, dacă era un partid responsabil și, cum se dorește, al viitorului... Ăsta e un partid mai învechit decât vechile partide de zece ori. În loc să îți asumi partea ta de responsabilitate, că și tu ai fost parte la proiect până la momentul acesta, când ai dat de greu, să spui acum că celălalt e de vină. Nu, vino cu ceva constructiv, că asta înseamnă să fii un partener responsabil. Pentru mine, USR nu mai este partidul constructiv pe care am crezut că îl am ca partener în Cluj. Am crezut că poate este un alt tip de politică pe care îl face partidul ăsta, dar m-am convins că sunt mai răi decât vechile partide, ca atitudine, pentru că mi-au demonstrat acum”, a mai spus Boc, joi.

Amintim că, în ședința consiliului local de luni, 15 mai, „s-au încins spiritele” între Emil Boc și consilierii locali ai USR, care au avut schimb de replici tăioase și s-au acuzat reciproc pentru eșecul celor două licitații.

