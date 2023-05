Greva profesorilor, tranșată pe final de săptămână. Ciolacu: „Sunt dispus să discut în orice moment cu liderii de sindicat. Această grevă produce haos”

Greva generală din învățământ, la care participă peste 100.000 de profesori, va începe luni. După o săptămână de discuții despre rotativa guvernamentală, liderul PSD Marcel Ciolacu vrea să rezolve problemele din educație pe parcursul unui week-end.

Greva generală din învățământ ar putea fi tranșată de Coaliția de guvernare în acest weekend/Foto: Sindicatul Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean Facebook.com

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că este dispus să discute, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învăţământ şi să facă împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală.

Însă nu doar Ciolacu vrea tranșarea grevei profesorilor în week-end. Și premierul Nicolae Ciucă este dispus la dialog, pe ultima sută de metri.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învăţământ şi să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit şi cu premierul Ciucă şi am garanţia că are o disponibilitate similară la dialog”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

El şi-a exprimat speranţa că liderii sindicali înţeleg că această grevă „produce haos” nu numai în activitatea şcolii, ci şi în vieţile a milioane de familii.

„Credinţa mea sinceră este că putem fi toţi capabili să punem pe primul plan responsabilitatea şi luciditatea. Există cu siguranţă soluţii la care putem ajunge cu calm şi raţiune, în timp ce copiii îşi văd liniştiţi de şcoală. Cred că asta aşteaptă românii şi de la liderii politici, şi de la cei sindicali”, a precizat Ciolacu.

Sindicatele din Educaţie vor declanşa luni, 22 mai, greva generală, a anunţat, miercuri, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, la finalul discuţiilor cu premierul Nicolae Ciucă. Astfel, eșecul discuțiilor dintre sindicatele din învățământ și Guvern a dus la declanșarea grevei generale.

Ultima grevă generală în învățământ a avut loc acum 18 ani. Profesori din toată țară n-au intrat la ore timp de trei săptămâni.

Greva generală declanșată pe final de an școlar ar putea decala atât examenele din cadrul Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a, cât și Bacalaureatul. De altfel, examenele de admitere organizate de universități ar putea suferi modificări.

Principalele revendicări ale angajaților din învățământ vizează aspecte precum majorarea salariilor personalului din învățământ, indexarea anuală a salariilor cu rata inflației, plata orelor suplimentare, acordarea sporurilor pentru condiții de muncă și creșterea anuală a investiției în învățământ și infrastructura școlară.

