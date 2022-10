Emanuel Ungureanu în fața Institutului de Transplant Renal Cluj-Napoca: „Rafila, faci pușcărie tu și ai tăi dacă moare cineva aici”

Cuvinte dure aruncate de deputatul USR Emanuel Ungureanu din fața Institutului de Transplant Renal Cluj-Napoca, la adresa ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Acesta a filmat clădirea, în special podul în care e amenajat spitalul, și spune că Rafila „pune în pericol viața pacienților și a personalului medico-sanitar”.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca arată negru pe alb că podul unde își desfășoară activitatea spitalul a fost amenajat ilegal încă din 2000.

În luna septembrie, deputatul Emanuel Ungureanu a susținut că Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, ar trebui „nu doar să constate că Lucan, fostul consilier personal al lui Boc, a amenajat ilegal un pod pe post de spital în Cluj-Napoca, ci faptul că statul român ar fi trebuit să-l amendeze pe Lucan, să-l oprească”.

Acum, Ungureanu a filmat Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în special podul, despre care spune că stă să se prăbușească.

„Imaginile pe care le vedeți sunt podul care stă să se prăbușească unde este o instituție medicală. Sună coudat, bizar, aici la nici 100 de metri de Primăria Cluj, există un pod neautorizat unde funcționează Institutul de Transplant din Cluj din anul 2001. Sunt mai bine de 20 de ani de când aici funcționează într-un pod neautorizat o instituție medicală cu 35 de paturi. Aici, Lucan și-a făcut, dacă vă aduceți aminte, fabrica lui bani. Aici au fost operați procurori, judecători, SRI-iști, primarul Emil Boc și mulți ani. Într-un pod neautorizat. Am filmat, am strigat, am reclamat, am făcut interpelări, am arătat de nenumărate ori pericolul de moarte în care se află pacienții și personalul medico-sanitar care în cazul unui incendiu nu au scară de evacuare. Nu au nicio șansă scape cu viață”, a spus deputatul USR.

Ungureanu i-a cerut lui Rafila să dea bani pentru construirea unui centru de transplant.

„Rafila a venit, a făcut un control, al nu știu câtelea, deși nu trebuia să facă asta pentru că existau rapoarte ale Corpului de Control care spuneau clar că aici e un pod neautorizat și în loc să finanțeze prin PNRR un centru multiorgan pe care se pregătește Consiliul Județean să îl facă...el ce face? Face un document prin care spune că va face un grup de lucru interministerial. În loc finanțeze relocarea institutului urgent din acest spațiu absolut îngrozitor...uitați-vă în ce hal arată acest loc. Rafila în loc să dea bani pentru un nou centru de transplant. Banii există, doar trebuie un ordin de ministru prin care să aloce banii ...se poate construi de mâine. Ce face Rafila? În august a dat un document către Ciucă să se facă un grup de lucru interministerial. El are de dat bani europeni, gratis, pentru un centru nou și el mai face un nou grup de lucru. Public, de cel puțin 10 ori am spus eu că această instituție nu poate funcționa într-u pod neautorizat și Rafila face un grup de lucru când are bani puși în PNRR pentru un nou centru de transplant. Strigați cât puteți până arde, până moare cineva, preventiv, asta fac de ani de zile. Nu mă lăsați singur în această luptă pentru că Rafila își face de cap. Ce vă spun eu astăzi e realitatea cruntă”, a încheiat Ungureanu.

