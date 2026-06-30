Percheziții în Bihor, în dosarul „azilele groazei”: Sute de persoane vulnerabile, exploatate sub paravanul unei asociații umanitare. Victime îngropate pe câmp și ajutoare de înmormântare încasate de gruparea infracțională.

O rețea care exploata persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitarea fost destructurată de DIICOT și polițiștii clujeni.

Percheziții în Bihor, în dosarul „azilele graozei”: Sute de persoane vulnerabile, exploatate sub paravanul unei asociații umanitare. Victime îngropate pe câmp și ajutoare de înmormântare încasate de gruparea infracțională.|Sursa: Poliția Română

Procurorii DIICOT împreună cu polițiștii clujeni, au efectuat marți 27 de percheziții în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Concret, perchezițiile ar fi vizat asociația „Bunul Samaritean”, înființată de bihoreanul Viorel Pașca (55 de ani), care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile.

Percheziții în Bihor, în dosarul „azilele graozei”: Sute de persoane vulnerabile, exploatate sub paravanul unei asociații umanitare. Victime îngropate pe câmp și ajutoare de înmormântare încasate de gruparea infracțională.|Sursa: Poliția Română

Potrivit Poliției Române, ancheta urmărește destructurarea unei grupări care ar fi exploatat persoane vulnerabile în scopul obținerii de foloase materiale, sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 13 milioane de lei.

În cadrul perchezițiilor au fost implicați polițiști și jandarmi din Cluj, iar echipele sunt însoțite de medici specialiști și asistenți medicali din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” și ai institutelor de medicină legală Cluj, Mureș și Iași.

Percheziții în Bihor, în dosarul „azilele graozei”: Sute de persoane vulnerabile, exploatate sub paravanul unei asociații umanitare. Victime îngropate pe câmp și ajutoare de înmormântare încasate de gruparea infracțională.

Anchetatorii susțin că, începând din anul 2020, bărbatul de 55 de ani, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii unor beneficii patrimoniale din exploatarea unor persoane vulnerabile.

Bani din donații, pensii și indemnizații de handicap

Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor, arată procurorii.

Conform acestora, în perioada 2020 - iunie 2026, liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire.

Persoanele vătămate, aduse din multiple unități spitalicești și direcții de asistență socială din mai multe județe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială de către liderul grupării, persoană fizică ce nu ar fi deținut capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru o astfel de activitate, așa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistența socială.

„Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, potrivit Poliției Române.

Persoanele decedate, îngropate pe câmp: ajutorul de înmormântare, însușit de rețeaua infracțională

De asemenea, investigațiile efectuate au arătat că persoanele vătămate care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Prejudiciu de peste 13 milioane de lei

„Prin mecanismul infracțional prejudiciul creat a fost de 13.048.821 de lei (7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat”, menționează sursa citată.

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