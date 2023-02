Un veteran de război a împlinit 100 de ani! În anii ‘40 s-a întors pe jos, rănit, din Cehoslovacia, după ce a luptat pentru țară

Veteranul de război Gheorghe Arhip din Tecuci a împlinit vârsta de 100 de ani. El a luptat pentru țară, dar a fost dat afară din Armată de comuniști.

Veteranul de război Gheorghe Arhip din Tecuci / Foto: Facebook - Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro - captură ecran Jurnalul Militar

În 14 februarie 2023, veteranul de război Gheorghe Arhip din Tecuci a împlinit 100 de ani.

Cu acest prilej, familia, membrii ai comunității, ai Primăriei, dar și ai Armatei au participat la aniversarea ultimului supraviețuitor al unei galerii selecte de elevi militari trimiși la studii în Germania în anii ‘40, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

După 23 august 1944, Gheorghe Arhip a fost trimis pe Frontul de Vest împotriva foștilor aliați, unde a luptat până în Cehoslovacia. Acolo a fost rănit și s-a întors pe jos, după 9 mai 1945, timp de 65 de zile.

După instaurarea regimului comunist în 1946, a fost îndepărtat din rândul cadrelor active și a lucrat până la pensionare în Uzinele Progresul din Brăila și la Uzina de reparat tractoare din Tecuci, potrivit Jurnalul Militar.

„Când m-am dus la Făgăraș erau 5200 de candidați și acolo am dat examen. Am reușit din acei 5 mii și ceva, am stat 2 luni și ceva la Făgăraș, acolo ne-am pregătit din toate punctele de vedere. După aceea, am făcut Academia Militară în diferite orașe. (...) După ce s-a terminat războiul am dat peste un tanc mare... extraordinar de mare. În spate erau vreo 30 de tancuri, fără combustibil. Eu eram șef de patrulă și cu doi sergenți pe care îi aveam adunam prizonieri”, a povestit din amintiri veteranul de război.

CITEȘTE ȘI: