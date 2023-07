Liber la parcări pe marginea drumului în cartiere. „Nu mai sunt terenuri disponibile pentru parkinguri”

Desființarea garajelor din cartierele Clujului și crearea de noi locuri de parcare la sol va continua, în condițiile în care municipiul nu mai dispune de terenuri pentru construcția de noi parkinguri supraterane.

Tot mai puține locuri disponibile în cartiere pentru construcția de parkinguri supraterane/Foto: Emil Boc Facebook.com

Licitația pentru lucrările de execuție la viitorul Park&Ride din zona Aeroportului Cluj a fost atribuită recent ofertantului câștigător - firma TCI Contractor General SA. Lucrările ar putea începe în acest an în condițiile în care nu au fost înregistrate contestații.

Însă, în cartierele orașului nu mai sunt locuri disponibile pentru construcția de parcări supraterane etajate. De altfel, costurile pentru realizarea unui parking suprateran sunt de ordinul zecilor de milioane de lei.

Astfel, în urma unei analize a specialiștilor din administrația locală, decizia optimă la care s-a ajuns a fost în favoarea eficientizării costurilor prin demolarea garajelor și trasarea unui număr mai mare de locuri de parcare la sol.

„Identificarea terenurilor pentru parkinguri s-a cam terminat”, a explicat viceprimarul Dan Tarcea, marți, în cadrul unei intervenții radio locale.

Dar proiectele inițiate cu ani în urmă vor continua, după cum este cazul viitorului parking de pe strada Gheorghe Dima, unde sunt prevăzute circa 200 de locuri de parcare noi.

„Legat de construirea de noi parkinguri, sunt necesare fonduri de peste 25 de milioane de lei pentru amenajarea unei asemenea parcări, în funcție de zonă, valoarea este de 5 – 6 milioane de euro.

Ori, noi, cu acești bani putem face mai multe locuri de parcare, dacă demolăm garajele. Raportul calitate-preț și în raport cu numărul locurilor de parcare create, este mult mai avantajos dacă demolăm garajele”, a adăugat Dan Tarcea.

Pe parcursul acestui an, în cartierele orașului se demolează cel puțin 1.000 de garaje.

„Nu mai sunt locuri disponibile pentru parkinguri”

Problema terenurilor, a surselor de finanțare, precum și a costurilor ridicate pentru construcția de noi parkinguri în cartiere face tot mai dificilă realizarea unor asemenea proiecte.

„În plus, terenurile care trebuie să fie disponibile pentru parkinguri nu mai sunt. Acolo unde am identificat terenuri, am construit parkinguri, spre exemplu în cartierul Mănăștur.

Sau în cartierul Zorilor, pe strada Gheorghe Dima, unde proiectul prevede și demolarea garajelor, și construirea unui parc nou, iar tot acolo este și o zonă de parking.

Parkingurile nu sunt finanțate pe fonduri europene, astfel că orice ban îl punem pentru construirea de parkinguri îl punem din bugetul local, din banii cluenilor. Și de aceea este și puțin mai grea această componentă de finanțare pentru parkinguri”, a declarat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Potrivit reprezentanților administrației locale, Clujul ar fi printre puținele orașe din România care dispune de un număr mare de parkinguri supraterane.

