Lucrările la Școala „Iuliu Hațieganu” nu vor fi inaugurate în acest an. De ce nu sunt gata la timp proiectele Primăriei? Emil Boc: „Calitatea slabă a proiectanților și firme neserioase”

Calitatea slabă a proiectanților și firme care câștigă licitații dar nu sunt capabile să ducă proiectele până la capăt sunt doar o parte din factorii identificați de primarul Emil Boc pentru întârzierea marilor proiecte ale Clujului.

Primarul Emil Boc și viceprimarul Dan Tacea pe șantierul Școlii Iuliu Hațieganu. Sursă foto Facebook Emil Boc

Lucrările de modernizare și reabilitare la Școala Gimnazială «Iuliu Hațieganu» din cartierul Mănăștur, proiect care cuprinde și construirea unui nou corp de clădire pentru extinderea capacității școlii cu 15 săli /448 elevi, trebuiau finalizate până la sfârșitul anului. Termenul nu va fi respectat.

„Ce poți să faci când vezi că unii constructori care participă la licitații pur și simplu nu prezintă acele elemente minimale să poți duce o licitație mai departe? Sau lucrările la Școala Iuliu Hațieganu, de câte ori am fost pe șantier anul acesta cerând respectarea termenelor. Bineînțeles, că nu se respectă termenul de finalizare și este ianuarie, nu decembrie cum trebuia să fie pentru Școala Iuliu Hațieganu. Aceste lucruri uneori depind și de calitatea materialelor cu care lucrezi, care nu mai țin de primărie. Țin pur și simplu de factori externi sau alții care s-au înhămat la o căruță pe care n-o pot duce. Și până scapi de ei, și am scăpat de câțiva după ce le-am dat reziliere de contract, și la Podul Porțelanului și la Turnul Pompierilor, vedeți că lucrările s-au făcut, nu am stat cu mâinile în sân, pe nervii, pe răbdarea noastră și pe întârzierea aferentă, să ducem lucrarea la bun sfârșit”, a punctat primarul Emil Boc în ședința extraordinară de Consiliu Local de marți.

Acesta dă vina pe proiectanți, despre care spune că fac lucrări „slabe” și se pierd ani pentru corectarea proiectelor.

„Complexul acesta de cauze aș vrea să văd cum Dumnezeu să îl înlăturăm pentru că mi-aș dori din tot sufletul să nu mai găsesc firme care să nu-și respecte termenul, firme care să vină la licitații cu capacitatea administrativă necesară prevăzută de lege, să răspundă în termeni la clarificări/solicitări, proiectanții să facă lucrări de calitate să nu trebuiască să corectezi un proiect de 10 ori pe parcurs. Asta e o altă problemă, calitatea slabă a proiectanților, o spun cu toată responsabilitatea și vin cu zeci de exemple, calitatea slabă a proiectanților pentru proiectele pe care le propun ca la implementare să pierzi luni, uneori chiar ani, probleme juridice și alte lucruri suplimentare care duc la întârzieri. Aici e un semnal de alarmă pe care îl trag acestei bresle a proiectanților să își facă ordine în sistem și să își respecte patalamaua pe care o au și o pun pe diverse proiecte. Să înțelegeți furcile caudine prin care trecem în fiecare zi din an”, a mai spus edilul Clujului.

În ultimele luni, primarul Emil Boc a vizitat des Școala „Iuliu Hațieganu” despre care spunea că lucrările sunt în grafic și vor fi finalizate la sfârșitul acestei luni. Investiția în noul corp de clădire a costat peste 1,7 mil. euro (8.582.475,46 lei cu T.V.A).

Pe lângă sălile de clasă, noul corp de clădire (regim de înălțime de P+2E+Er+Etehnic) include și o bibliotecă dotată cu sală de lectură, o sală multifuncțională, spații de birouri pentru cadre didactice, grupuri sanitare și spații de depozitare.

Probleme cu spațiul la Școala „Iuliu Hațieganu”

Timp de câțiva ani, elevii Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” din cartierul Mănăștur au mers la școală pe schimburi pentru că sediul unității de învățământ era mult prea mic raportat la numărul de elevi. Începând cu septembrie 2019, cele zece clase de elevi care mergeau la școală după-masa urmau să fie mutate în clădirea Colegiul „Edmond Nicolau” din același cartier.

Părinţii celor care învaţă la Şcoala Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca din cartierul Mănăştur au venit de nenumărate ori în anul 2017 la şedinţele de Consiliu Local şi au cerut „urgentarea rezolvării situaţiei spaţiului” în care se desfăşoară activitatea şcolară a 39 de clase, cu o medie de 28 elevi/clasă, totalizând 1100 de elevi în numai 24 de săli de clasă.

