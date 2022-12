Cât de scumpe au devenit locurile de parcare din Cluj-Napoca? „100 de lei/lună parcare privată, norocoșii plătesc Primăriei 68 de lei pe an”

Primăria Cluj-Napoca scumpește abonamentele pentru un loc de parcare atât în centrul Clujului, cât și în cartiere, din 2023. Unii cetățeni au atras atenția că prețurile sunt mult prea mici față de București, unde prețurile la parcări au crescut și de 7,8 ori sau față de tarifele practicate de privați.

Primăria Cluj-Napoca a organizat, vineri după-amiaza, o dezbatere publică privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023.

Primarul Emil Boc a precizat că taxele la parcări se majorează cu rata inflației.

„Înainte de bugetul local, care trebuie prezentat public, trebuie să avem stabilit nivelul impozitelor și taxelor locale, atât cu privire la parcări, cât și cu privire la proprietăți conform prevederilor legale. În privința proprietăților, Curtea Constituțională a respins săptămâna aceasta sesizarea de neconstituționalitate cu privire la prorogarea până în anul 2025 a sistemul de impozite și taxe locale pe sistemul grilei notarilor. Asta înseamnă că rămânem la sistemul anterior de stabilire a impozitelor și taxelor locale și, în consecință, în viitoarea ședință de Consiliu Local vom propune nivelul taxelor și impozitelor fără ca ele să fie majorate, ci doar conform prevederilor legale cu rata inflației.

În aceeași logică, proiectul de hotărâre care vizează nivelul taxelor la serviciul parcări respectă același principiu. În cartiere se majorează, ca propunere, evident, că de aceea dezbatem, cu rata inflației. La nivel central, nivelul zero, mă refer aici la zona centrală, unde taxele sunt oricum foarte mari nu propunem majorarea acestora. Acesta e principiul de bază de la care pornim la nivel al taxelor pentru anul 2023.

De ce nu majorăm? Știți bine care sunt greutățile vremurilor pe care le trăim, nu cred că acolo unde putem să nu majorăm să trecem și să majorăm numai de dragul de a majora. Cred că trebuie să ținem cont de aceste vremuri pe care le avem astăzi și acolo unde legea și viața noastră administrativă ne permit să nu majorăm, nu majorăm. Că destul avem prețuri crescute la electricitate, gaz, avem inflația, gigacaloria.

Sunt suficient de multe alte majorări, de la energie la gaz, căldură, alimente, ca să mai trecem la impozite și taxe locale sau parcări mărite.

Am acordat atenție specială ca persoanele cu dizabilități, părinții copiilor minori încadrați într-un grad de handicap și persoanele angajate ca asistenți personali ale persoanelor cu dizabilități să aibă locul de parcare gratuit în zona centrală, avem 207 locuri de parcare în zona centrală, cât și în parcările destinate riveranilor în cartiere, unde avem 851 de astfel de locuri. Este o formă de respect a orașului nostru față de persoanele care intră în această categorie”, a spus Boc, înainte să părăsească dezbaterea.

46.690 de locuri de parcare în Cluj-Napoca

4.723 de locuri de parcare în zona centrală

„În total, avem 46.690 de locuri de parcare, 4723 de locuri de parcare sunt în zona centrală, celelalte sunt în cartiere. Avem, de asemenea, 477 de locuri de parcare pentru biciclete, urmând ca anul aceasta să mai finalizăm încă 150. Până la finele anului 2023 vom avea încă 300 de locuri de parcare pentru biciclete. Avem deja licitația adjudecată. În total vom avea 827 de locuri pentru biciclete. De asemenea, avem 1.058 de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități 207 sunt în zona centrală, și semicentrală, avem deci cei 4% conform legislației, dar, evident, ne preocupă acest fenomen. Ori de câte ori avem posibilitatea și avem ocazia să creăm locuri de parcare suplimentare ținem cont și de locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități”, a spus viceprimarul Dan Tarcea în cadrul dezbaterii.

Potrivit lui Tarcea, prețurile pentru locurile de parcare în cartiere vor crește cu 5,1% față de anul precedent.

„Pentru abonamente persoane fizice riverani de la 118 lei vor crește la 124 de lei, iar în zonele de cartiere, parcările care sunt în fața blocului de la 68 de lei vor crește la 71 de lei, unde sunt și cele mai multe parcări pentru cetățeni. Ca și noutate, începând de anul viitor va fi mult mai facilă depunerea cererilor pentru locurile de parcare, am reușit să și implementăm un program mult mai bun în ceea ce privește monitorizarea și identificarea mașinilor, a ITP-urilor, astfel încât să eliminăm din documentele care vor fi solicitate anii viitori. Legat de numărul de garaje, continuăm și anul viitor demolarea garajelor, deja am trimis somații pentru începutul anului viitor astfel încât să putem crea locuri de parcare suplimentare. Legat de numărul de cereri depuse, în anul 2022 au fost depuse 14.185 de cereri, dintre care undeva la 8.000 au fost depuse online, 58% au fost depuse online. Este un lucru îmbucurător”, a mai spus viceprimarul.

CITEȘTE ȘI: SE SCUMPESC abonamentele de parcare, la Cluj-Napoca, în 2023. VEZI noile tarife

„Poți să trăiești și fără mașină”

Ciprian Nicoară, un clujean care a participat la dezbaterea publică, a sugerat municipalității să majoreze și mai mult tarifele de parcare, făcând o comparație cu parcările private.

„Responsabilitatea de a deține o mașină trebuie însoțită de o contribuție corectă la bugetul autorităților locale, care să permită dezvoltarea de servicii de parking-uri inteligente, respectiv construirea de parking-uri suplimentare noi. Locurile de parcare de lângă bloc trebuie suportate în primul rând de proprietarii de autoturisme și nu de toată comunitatea.

Clujul e un oraș pentru oameni, nu o sursă nesecată unde se subvenționează deținerea de mașini. Consider că deținerea unei mașini nu este un lucru fără de care să nu poți să respiri. Poți să trăiești și fără mașină și poți să te deplasezi cu mijloacele de transport în comun. Sugestia mea este să creștem taxele de parcare la un nivel apropiat de cât se plătește pe piață. În zona Mănășturului, o parcare sau un abonament către o parcare privată este undeva la 100 de lei, primăria obține 68 de lei pe an, nu mai zic de garajele subterane unde se plătește 200-250 de lei pe lună. O altă sugestie. Cum putem aduce la bugetul local taxe de pe mașinile care parchează pe spațiile publice, pe trotuare etc. Știm că avem 200.000 de mașini înregistrate în Cluj-Napoca, pentru restul ar trebui o taxă, cu alte cuvinte, cei care dețin mașini să ajute la bugetul destinat creării de noi locuri de parcare”, a spus Nicoară.

Gelu Aștilean, președintele unei asociații de proprietari, a cerut Primăriei „să dispară aceste parcări nominale”.

„Dau un exemplu: Bruxelles. Acolo parcările primăriei sunt hașurate cu linie albă, toți proprietarii își plătesc taxele și pot parca în zona blocurilor sau mai departe, depinde cum găsesc locuri. În fiecare noapte, dacă se trece pe aleile din cartiere, veți vedea parcările nominalizate goale, iar mașinile parcate pe trotuare, pe zonele verzi. Lângă blocul meu sunt cel puțin 5 parcări ai căror proprietari plătesc taxa, stau în altă parte și aici stau mașini ale chiriașilor, ale altora pe care le închirează ei. Ideal ar fi parcarea să nu fie nominalizată pe persoană, fiecare posesor de mașină va putea să-și ridice un ecuson. Marea problemă este că parcările din cartiere rămân noaptea libere pentru că locatarii sunt plecați, ba în exterior, ba stau în altă zonă”, a spus Aștilean.

Radu Boloveschi, consilier local USR, prezent la dezbatere, a cerut municipalității să găsească soluții pentru toți cei 200.000 de posesori de mașini din Cluj-Napoca.

„Eu vreau să vorbesc de echitate la taxarea parcărilor. Problema parcărilor e destul de dificilă. Avem o responsabilitate pentru toți cetățenii. Trebuie să ne gândim la toți cei 200.000 de cetățeni care dețin mașini. Cu prețurile actuale, nu zic că trebuie crescute ca în București, acolo prețurile la parcări au crescut de 7,8 ori, au încasări la buget și au din ce să construiască noi parcări. Trebuie să ne asumăm că politica tarifară trebuie îmbunătățită și să existe un plan pe termen mediu și lung, 5-10 ani, în care să reușim, obiectivul ar trebuie să fie ca în 10 ani toate cererile de locuri noi de parcare să fie satisfăcute. Orice cetățean nou care se mută în Cluj, își cumpără un apartament aici, să existe un fond disponibil pentru locurile de parcare. Ei merg în privat unde plătesc prețul pieței pe lună, între 100 și 250 de lei, nu 68 de lei pe an”, a spus consilierul local.

Dan Tarcea, moderatorul dezbaterii, a respins, rând pe rând, tot ce au propus cei trei cetățeni care au participat la discuții.

„Dacă suntem un oraș pentru oameni, care-I echitatea ca un cetățean, un pensionar care are 1.200 de lei pensie sau 1.500 de lei pensie cum își va putea plăti locul de parcare în comparație cu cel care are 5.000- 6.000 de lei? Ar trebui să avem niște tarife de parcare accesibile pentru toți (…) Cum să asigurăm necesarul de locuri de parcare când e nevoie de spații verzi, de trotuare și alei. Nu cred că o majorare a tarifelor și de 10 ori mai mare ar rezolva problema. Legat de parcările nominale, am avut discuții, nu spunem un «nu» hotărât la acest aspect. Avem cele mai multe parking-uri din România, vorbim de 9 parking-uri, nu cred să existe vreun oraș care să aibă atâtea parking-uri. Asigurăm aproape 3.000 de locuri de parcare. Este interzisă închirierea sau subînchirierea locului de parcare. Dar, din păcate, nu avem cum să facem această verificare”, a încheiat Tarcea.

CITEȘTE ȘI: