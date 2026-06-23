Florești, toți copiii cu punctaj maxim vor avea loc la creșă și grădiniță

„În ultimii 5 ani am reușit să dublăm numărul locurilor disponibile în creșele și grădinițele din Florești”, spune primarul Bogdan Pivariu.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a transmis că rezultatele din acest an confirmă eficiența investițiilor realizate în infrastructura educațională în ultimii ani. Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

Procesul de selecție pentru ocuparea locurilor disponibile în creșele și grădinițele din Florești s-a încheiat, iar administrația locală anunță că toți copiii ale căror dosare au obținut punctajul maxim au fost admiși pentru anul educațional următor.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a transmis că rezultatele din acest an confirmă eficiența investițiilor realizate în infrastructura educațională în ultimii ani.

„Mă bucur să vă pot spune că și în acest an am reușit să asigurăm o promovabilitate de 100% pentru toți copiii ale căror dosare au obținut punctajul maxim conform criteriilor de admitere. Este un rezultat care confirmă că investițiile realizate în ultimii ani în infrastructura educațională produc efecte concrete pentru familiile din comunitatea noastră”, a declarat edilul.

Numărul locurilor s-a dublat în ultimii cinci ani

Potrivit primarului, administrația locală a reușit să dubleze numărul locurilor disponibile în creșe și grădinițe în ultimii cinci ani, pentru a ține pasul cu dezvoltarea rapidă a comunei și cu numărul tot mai mare de familii tinere care aleg să se stabilească în Florești.

„În ultimii 5 ani am reușit să dublăm numărul locurilor disponibile în creșele și grădinițele din Florești. Este un efort susținut pe care l-am făcut pentru a răspunde dezvoltării accelerate a comunei și nevoilor tot mai mari ale familiilor tinere care aleg să locuiască aici”, a precizat Pivariu.

De ce unele dosare nu au fost eligibile

Primarul a explicat că o parte dintre dosarele care nu au obținut punctajul necesar pentru admitere au aparținut unor familii în care unul dintre părinți se afla în concediu pentru creșterea copilului și nu a putut demonstra existența unui raport de muncă activ la începutul anului educațional.

Potrivit administrației locale, criteriile de admitere acordă prioritate familiilor care au nevoie de serviciile oferite de creșe și grădinițe pentru a-și putea desfășura activitatea profesională.

Noi investiții în infrastructura educațională

Edilul susține că extinderea capacității unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar rămâne una dintre prioritățile administrației locale.

„Vom continua să investim în educație și în infrastructura dedicată copiilor”, a transmis Bogdan Pivariu, subliniind că autoritățile locale caută soluții pentru creșterea numărului de locuri disponibile și pentru îmbunătățirea condițiilor oferite copiilor din Florești.

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