Centura metropolitană tronson 1 - Florești - Cluj-Napoca, mini soluție pentru problema traficului. Primarul Bogdan Pivariu explică beneficiile proiectului.

Aglomerația este cea mai mare provocare pentru floreșteni, iar odată finalizat, tronsonul 1 al centurii metropolitane va descongestiona traficul.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu a explicat beneficiile supralărgirii drumului dintre Cluj-Napoca și Florești | Foto: monitorulcj.ro / Captură de ecran Facebook - Emil Boc

Mult așteptatul tronson 1 al centurii metropolitane va veni ca o gură de oxigen pentru traficul dintre Cluj-Napoca și Florești, cel mai aglomerat drum din România.

Beneficiile centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a explicat care sunt beneficiile supralărgirii tronsonului de drum dintre Cluj-Napoca și Florești.

„Traficul este cea mai mare problemă a noastră, a Floreștiului, a zonei metropolitane. Pe acest tronson 1 (al centurii metropolitane - n. red.), autobuzele vor avea bandă dedicată. Nu vor mai opri pe prima bandă să oprească circulația în spatele lor. Sensul giratoriu din zona BMW, practic, se mută sub pasarela de la viitorul Spital Regional de Urgență. Va fi folosit doar de cei care întorc sau vor intra la spital, iar trecerea de pietoni desființată de la Metro nu va mai opri circulația mașinilor, alternativa este la pasajul din zona Vivo, unde cetățenii sunt protejați la traversare”, a spus Bogdan Pivariu, la Ziua Live.

Odată finalizat, tronsonul 1 al centurii metropolitane va aduce o bandă în plus pe sens, între Cluj-Napoca și Florești. Acea bandă va fi dedicată mijloacelor de transport în comun. Proiectul prevede și piste de biciclete. Astfel vor fi șase benzi de circulație în loc de patru.

În 16 iunie 2026, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că în această vară va fi făcută recepția lucărilor la tronsonul 1 al centurii metropolitane, iar „obectivul este ca de la 1 septembrie, circulația să se desfășoare în condiții mai bune”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: