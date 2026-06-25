Cum poți trece cu bine de valul de caniculă: consum regulat de apă, evitarea deplasărilor și a expunerii prelungite la soare. Protecție sporită pentru copii și animalele de companie.

România se confruntă cu un val susținut de caniculă, iar temperaturile extreme pun presiune pe organismul nostru. Cum poți trece cu bine peste perioadele cu disconfort termic ridicat?

Cum poți trece cu bine de valul de caniculă: consum regulat de apă, evitarea deplasărilor și a expunerii prelungite la soare. Protecție sporită pentru copii și animalele de companie.|Foto: Mădălina IVAN - monioturlcj.ro

De la finalul săpămânii trecute, România este vizată de avertizări meteo prelungite de vreme caniculară și disconfort termic ridicat.

Joi, meteorologii au extins avertizarea meteo Cod portocaliu și Cod galben de caniculă până luni, 29 iunie, ora 10:00.

Cum poți trece cu bine peste perioadele cu disconfort termic ridicat?

Recomandări pe durata caniculei: consum regulat de apă, evitarea deplasărilor și a expunerii prelungite la soare. Protecție sporită pentru copii și animalele de companie.

Autoritățile vin cu o serie de sfaturi în contextul valului de căldură anunțat pentru aceste zile.

Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a vă proteja, puteți urma câteva măsuri simple, dar vitale, recomandate de medici, precum:

*evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11:00 și 18:00;

*reglarea aparatului de aer condiționat la cinci grade mai puțin decât temperatura ambientală;

*ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade celsius;

*dacă nu există aparate de aer condiționat în locuință sau la locul de muncă, două - trei ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat - magazine, cinematografe, spații publice;

*evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr;

*consumul de fructe și legume proaspete;

*evitarea activităților în exterior care necesită consum mare de energie - sport, grădinărit;

*oferirea ajutorului persoanelor vârstnice, cu dizabilități, copiilor;

*dușuri calde pe parcursul zilei, fără ștergerea de apă;

*purtarea pălăriilor și a hainelor lejere din fibre naturale de culori deschise;

*consumarea zilnică a 1,5 - 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete; consumul unui pahar de apă la fiecare 15 - 20 de minute;

*evitarea consumului de alcool.

Recomandări pentru copii

Ministerul Sănătății face o serie de recomandări esențiale în caz de caniculă pentru copii și sugari:

*să nu se introducă alimente noi în alimentația sugarilor;

*hidratarea corespunzătoare;

*consumul de apă, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete;

*hidratarea corespunzătoare a mamelor care alăptează;

*atenție deosebită condițiilor de igienă;

*copiilor li se vor face dușuri la temperatura camerei.

Pentru copiii aflați în tabere se recomandă:

*asigurarea condițiilor corespunzătoare de cazare;

*hidratarea corespunzătoare a copiilor;

*alimentele să respecte riguros normele de igienă și să fie proaspete;

*locurile de joacă să fie amplasate la umbră și activitățile să se desfășoare în afara orelor de caniculă.

Grijă pentru animalele de companie

Animalele de companie nu trebuie să rămâne singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis.

Evitarea efortului susținut în vârf de caniculă

Persoanele care prin natura activităților lor depun efort fizic deosebit trebuie să-și dozeze efortul în funcție de perioadele zilei astfel încât să se evite efortul în vârf de caniculă și, în cazul în care căldura este foarte mare, să-și stopeze activitatea, să se hidrateze corespunzător, să nu bea alcool și cafea, să utilizeze echipamente corespunzătoare și pentru protejarea capului.

La locurile de muncă trebuie asigurate ventilația, necesarul de apă potabilă de 2 - 4 litri de persoană, dușuri, echipamentele individuale de protecție, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaos în locuri umbrite.

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