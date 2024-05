IMEC - catalizator al prosperității globale (P)

Coridoarele economice au potențialul de a aduce diverse beneficii, inclusiv creșterea comerțului, investiții străine și condiții de viață îmbunătățite pentru cetățenii din țările participante.

În plus, ele pot contribui la dezvoltarea zonelor rurale, pot aborda dezechilibrele regionale și pot spori progresul socio-economic general al regiunilor pe care le traversează. Înființarea unor astfel de coridoare poate duce și la crearea de noi rute pentru fluxul de mărfuri, crescând astfel interdependența economică și geopolitică între regiuni.

Coridorul Economic India – Orientul Mijlociu – Europa (IMEC) este gata să revoluționeze interacțiunile economice dintre India, Orientul Mijlociu și Europa. În primul rând, își propune să stabilească o rețea de transport multimodală care să integreze rute maritime și feroviare, împreună cu elemente de infrastructură inovatoare, cum ar fi conductele de hidrogen și conexiunile IT de înaltă tehnologie. Un aspect semnificativ al IMEC este potențialul său de a spori dramatic oportunitățile comerciale. Oferind o rută de tranzit mai eficientă în comparație cu Canalul Suez, se estimează că IMEC va reduce timpii de tranzit pentru mărfuri cu aproximativ 40%. Acest lucru nu numai că ar accelera comerțul dintre India, Orientul Mijlociu și Europa, ci ar face și mai eficient din punct de vedere al costurilor, promovând un mediu propice creșterii economice și expansiunii comerciale.

Inițiativa IMEC ridică parteneriatul existent la un nou eșalon, stabilind ferm conexiuni economice care promit să redefinească peisajul comerțului global. Caracterizarea de către președintele american Joe Biden a IMEC ca o „investiție care schimbă jocul” și o „afacere cu adevărat mare” evidențiază potențialul său de a influența semnificativ nu doar regiunile pe care le atinge direct, ci și comunitatea internațională în general. Memorandumul de înțelegere (MoU) delimitează că rețelele feroviare și de transport prevăzute în cadrul IMEC urmăresc să stabilească o „rețea de tranzit transfrontalieră de la navă la feroviară fiabilă și rentabilă”. Se anticipează că această dezvoltare va avea implicații de anvergură asupra lanțurilor globale de aprovizionare și asupra dinamicii comerțului internațional. Președintele Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat capacitatea coridorului de a reduce timpul de călătorie cu 40%, marcându-l drept „cea mai rapidă legătură între India, Orientul Mijlociu și Europa” și, în consecință, un catalizator major în reducerea costurilor logistice.

Influența coridorului se extinde dincolo de simpla facilitare a comerțului. Este de așteptat să fie un catalizator pentru creșterea industrială și ocuparea forței de muncă în regiunile participante. Oferind un mecanism mai eficient de transport al materiilor prime și al bunurilor finite, IMEC are rolul de a stimula activitatea industrială. Se anticipează că această productivitate industrială crescută va genera o multitudine de oportunități de angajare, abordând provocările de ocupare a forței de muncă predominante în aceste regiuni. Corelația dintre infrastructura îmbunătățită de transport și creșterea economică este bine stabilită în literatura empirică, sugerând că impactul IMEC asupra creării de locuri de muncă și dezvoltării industriale ar putea fi substanțial.

IMEC deține, de asemenea, o importanță strategică în ceea ce privește securitatea energetică și sustenabilitatea mediului. Resursele energetice bogate ale Orientului Mijlociu vor fi mai accesibile, sporind astfel securitatea energetică a națiunilor implicate. În același timp, accentul pus pe transportul de energie curată, cum ar fi conductele de hidrogen, se aliniază eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Dezvoltarea strategică a porturilor și a altor infrastructuri în cadrul IMEC este de așteptat să atragă investiții străine și să consolideze relațiile politice și diplomatice dintre țările participante. În plus, oferind o alternativă la Inițiativa Belt and Road (BRI), IMEC are potențialul de a remodela dinamica comerțului global și de a reduce dependența de rutele maritime tradiționale. Mai mult, aspectul de integrare culturală a IMEC, încurajând conexiunile între diverse culturi și civilizații, împreună cu potențialul său de a spori conectivitatea și pacea regională, îl poziționează ca o inițiativă transformatoare cu implicații de anvergură.

IMEC este, de asemenea, o dovadă a realinierii strategice a Indiei către Orientul Mijlociu, în special către Țările Consiliului de Cooperare din Golf (CCG), care a câștigat avânt sub conducerea prim-ministrului Narendra Modi. Această relație transcende un cadru simplist al comerțului cu petrol și al accesului pe piață, cuprinzând o tapiserie complexă de cooperare în materie de securitate, legături culturale și schimburi tehnologice.

IMEC ilustrează tranziția de la o lume unipolară sau bipolară la un peisaj global mai multipolar, unde mai multe centre de putere coexistă și cooperează. În acest context, IMEC acționează ca o verigă vitală în împletirea acestor poli, fiecare reprezentând diverse puncte forte economice, culturale și politice. Facilitând legături economice mai profunde și încurajând încrederea reciprocă între India, Orientul Mijlociu și Europa, coridorul contribuie la un sistem global mai echilibrat și mai rezistent.

Cu toate acestea, succesul IMEC este strâns legat de stabilitatea geopolitică a Orientului Mijlociu. Această regiune, în ciuda moștenirii sale culturale bogate și a importanței strategice, a fost mult timp afectată de tulburări politice și conflicte. Stabilirea păcii în Orientul Mijlociu nu este doar o preocupare regională, ci o necesitate globală. Un Orient Mijlociu stabil este crucial pentru asigurarea rutelor comerciale sigure, a resurselor energetice fiabile și a schimbului nestingherit de cunoștințe și oameni. Ar crea un mediu propice colaborărilor economice și tehnologice preconizate de IMEC. În plus, pacea în această regiune ar avea efecte de anvergură, contribuind la stabilitatea economică globală și deschizând căi pentru soluții colaborative la probleme globale precum schimbările climatice, sărăcia și crizele de sănătate.

(Bibek Debroy & Aditya Sinha)

[Bibek Debroy este președinte, iar Aditya Sinha este ofițer în funcție specială, Cercetare, Consiliu Economic Consultativ al primului ministru al Indiei.]

