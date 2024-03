Reacția SUA după declarațiile lui Putin privind folosirea armei nucleare. „Nu există semne care să indice că Rusia va folosi arma nucleară în Ucraina”.

Statele Unite nu au văzut niciun semn care să indice că Rusia se pregăteşte să folosească o arma nucleară în Ucraina, a dat asigurări miercuri Casa Albă, în reacţie la afirmaţiile făcute de Vladimir Putin.

SUA, despre declarațiile lui Putin privind utilizarea armei nucleare: „Nu există niciun semn că Rusia se pregătește să folosească arma nucleară în Ucraina”/Foto: Vladimir Putin, interviu pentru presa de stat din Rusia Sursa: kremlin.ru

Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul că Rusia este pregătită din punct de vedere tehnic și militar pentru un război nuclear.

„Nu am văzut niciun motiv pentru a ne ajusta propria postură nucleară şi nici vreun semn că Rusia se pregăteşte să folosească o arma nucleară în Ucraina”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, după ce a fost întrebată de jurnalişti cu privire la remarcile preşedintelui rus care a spus că doctrina militară rusă prevede utilizarea armei supreme dacă existenţa Rusiei este ameninţată sau în cazul unui „atac la suveranitatea şi independenţa noastră”.

Preşedintele rus Vladimir Putin a lăudat miercuri armamentul nuclear al ţării sale, apreciind că acesta este „mai avansat” decât cel al SUA şi asigurând că arsenalul său este întotdeauna „pregătit” pentru un război nuclear.

Vladimir Putin a adăugat că ţara sa este „pregătită” pentru un conflict nuclear din punct de vedere tehnic şi militar, dar că nu s-a gândit niciodată să folosească astfel de arme în Ucraina.

La începutul acestei luni, Rusia a anunțat că a testat o rachetă balistică intercontinentală RS-24 Yars, exercițiu menit să intimideze Occidentul și să slăbească sprijinul occidental pentru Ucraina.

De altfel, în discursul său la Adunarea Federală din 29 februarie, Putin a subliniat de asemenea că Rusia are arme care pot lovi țările occidentale.

Potrivit Institute for the Study of War (ISW), Moscova folosește adesea amenințarea nucleară pentru a insufla frica publicului occidental și a slăbi sprijinul occidental pentru Ucraina.

Analiștii militari spun că utilizarea de către Rusia a armelor nucleare în Ucraina și nu numai este puțin probabilă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: