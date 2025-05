5.822 de elevi clujeni din clasele a VI-a vor susține probele scrise din cadrul Evaluării Naționale

5.822 de elevi din clasele a VI-a, din județul Cluj, vor susține probele scrise din cadrul Evaluării Naționale la finalul clasei a VI-a, sesiunea mai 2025.

În perioada 27-29 mai 2025, la nivelul județului Cluj, 5.822 de elevi din clasele a VI-a (4.248 de elevi din mediul urban și 1574 de elevi din mediul rural) vor susține evaluările specifice, la finalul clasei a VI-a, desfășurate potrivit calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, nr. 6595/4.09.2024.

La nivelul municipiului Cluj-Napoca, Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a va fi susținută de către 3.121 de elevi. Dintre aceștia, 2.879 de elevi provin din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, iar 242 sunt elevi care învață în unitățile de învățământ preuniversitar private.

Marți, 27 mai 2025, elevii claselor a VI-a vor susține proba scrisă la Limbă și comunicare-Limba română.

Miercuri, 28 mai 2025, se va desfășura proba scrisă la Matematică și științe ale naturii, iar joi, 29 mai 2025, elevii care studiază în limba minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limbă și comunicare- Limba maternă, din cadrul Evaluării Naţionale la finalul clasei a VI-a, în anul şcolar 2024-2025.

Pentru elevii claselor a VI-a, timpul alocat elaborării fiecărei lucrări scrise este de 60 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Administratorii acestor evaluări naționale standardizate sunt cadre didactice care nu predau la clasa respectivă. Fiecare administrator de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă și care are responsabilitatea de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare standardizată la nivelul clasei. Evaluările se desfășoară în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, de regulă, în sălile de clasă în care elevii își desfășoară activitatea.

Rezultatele obținute de către elevi la aceste probe nu se consemnează în catalogul clasei și nu se afișează, urmând a fi valorificate pentru întocmirea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Aceste rezultate se comunică individual fiecărui elev și părinte, având drept scop evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, respectiv în limba maternă, precum și evaluarea competențelor la disciplinele matematică și științe ale naturii.

