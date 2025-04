UBB, parteneriat cu FRF și „U” Cluj pentru formarea noilor generații de sportivi de performanță

UBB Cluj anunță un parteneriat pentru susținerea performanței sportive și formarea tinerilor jucători de fotbal, alături de Federația Română de Fotbal, Academia FC Universitatea Cluj și alte instituții de profil.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se implică, alături de Federația Română de Fotbal (FRF), Inspectoratul Școlar al Județului (ISJ) Cluj, Liceul cu Program Sportiv (LPS) Cluj-Napoca și Academia FC Universitatea Cluj – intrată recent în noul proiect național Top Football Academies, dedicat formării de elită a tinerilor jucători de fotbal -, în creșterea noilor generații de sportivi de performanță.

În calitate de membru, încă din anul 2016 al Asociației Sportive FC Universitatea Cluj, UBB a susținut permanent performanța sportivă, iar acum trece la un alt nivel, implicându-se și în formarea noilor generații de sportivi de elită, prin proiectul derulat în parteneriat cu FRF, ISJ Cluj, LPS Cluj-Napoca și FC Universitatea Cluj vizând crearea unui program complet și coerent de dezvoltare a tinerilor fotbaliști care studiază în clasele de elită ale LPS Cluj-Napoca.

Proiectul va debuta în această toamnă cu generația 2010, ai cărei jucători vor beneficia de planuri de dezvoltare individuală, antrenamente suplimentare, evaluări periodice, suport pentru integrare / orientare educațională, diplome și licențe pentru cariere duale în sport și educație, precum și de programe de pregătire teoretică și practică dedicate atât staff-ului, cât și jucătorilor, astfel încât aceștia să fie pregătiți la cele mai ridicate și actuale standarde.

„Universitatea noastră are, în Campusul Sportiv Universitar „Iuliu Hațieganu” al Facultății de Educație Fizică și Sport, una dintre cele mai moderne și mai complexe baze sportive din România, reabilitată din fonduri europene și folosită, în primul rând, ca bază de studiu pentru studenți, dar și ca spațiu de antrenament și recreere pentru cluburile sportive și pentru comunitatea clujeană. Ca membru fondator al Asociației Sportive FC Universitatea Cluj, am contribuit constant, încă din anul 2016 când echipa de fotbal era în Liga a 4-a, la crearea condițiilor pentru performanță. Continuăm să o facem și acum când echipa noastră este în lupta pentru primele poziții ale clasamentului național. În plus, pasul firesc e cel pe care-l asumăm prin acest proiect, în care ne orientăm spre formarea copiilor în același spirit al performanței, al excelenței nu doar în sport, ci și în educație”, afirmă rectorul interimar al UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel.

UBB a fost mereu implicată în mișcarea sportivă clujeană și a intrat, în anul 2016, alături de celelalte universități publice din Cluj și de autoritățile locale clujene, într-un parteneriat care avea ca obiectiv final revigorarea fenomenului U Cluj și renașterea clubului Universitatea ca emblemă a orașului. Din acel moment, UBB a fost în fiecare moment alături de echipa de fotbal Universitatea Cluj, asigurând infrastructura necesară efectuării antrenamentelor și cantonamentelor și orice alt suport pe care îl poate oferi, în funcție de resursele proprii, o instituție publică.

