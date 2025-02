Daniel David, ministrul Educației: „Să nu ne transformăm copiii în hamali care să poarte cursuri peste cursuri, ore peste ore”

Daniel David, ministrul Educației | Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Copiii nu trebuie să fie transformați în hamali care să poarte „cursuri peste cursuri, ore peste ore, discipline peste discipline”, a declarat marți ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, el susținând că scopul dezbaterilor asupra planurilor-cadru este acela ca educația să nu devină „un risc” pentru națiune, ci o oportunitate.

Ministrul Educației participă marți la prima dezbatere dedicată proiectelor de planuri-cadru pentru învățământul liceal care are loc la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

„Cred că cu toții avem un scop și scopul acela este să avem grijă ca educația să nu devină un risc pentru națiune, ci să devină oportunitate. (...) Ca să fiu cinstit, nu m-am simțit foarte confortabil că la început de mandat trebuie să încep cu discuția despre planurile-cadru. Toată lumea știe că e moment de scandal. (...) Presiunea curriculară. Cu toți o știm. Avem manuale din 2004, conținuturi din 2004. Ultimul strigăt ar fi fost 2021. Atunci trebuia să facem acest lucru. Doi - presiunea legală. Legea ne obligă să regândim planurile-cadru și în conexiune cu bacalaureatul și cu alte modificări care au apărut acolo. Trei - poate spun ceva dur, dar știm cu toții oarecum că este măcar un dram de adevăr, chiar cei care nu sunt de acord cu lucrurile pe care le prezint”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, copiii nu trebuie să fie transformați în „hamali” care să „poarte cursuri peste cursuri, ore peste ore, discipline peste discipline”.

„Să nu ne transformăm copiii în hamali care să poarte cursuri peste cursuri, ore peste ore, discipline peste discipline. E foarte important și acesta este un argument pentru mine moral, psihologic. Cu toții știm că zona de alfabetizare științifică nu arată bine în țară. (...) De aceea să știți că eu m-am gândit de multe ori până când am spus, nu-i prea ușor când un ministru vorbește de risc de securitate națională pentru un domeniu. Este o chestie importantă. Am stat și m-am gândit mult dacă să spun asta în spațiul public, dar când am văzut ultimele analize legate de numerația, aliterația la nivel de liceu, când am văzut competențele adulților... Este un risc de securitate națională, nu mai putem continua așa”, a arătat Daniel David.

El a spus că Ministerul Educației și Cercetării nu are pretenția ca planurile-cadru să rămână în urma dezbaterilor în forma propusă inițial.

„Noi am venit cu niște propuneri. Din momentul când le-am prezentat în spațiul public am spus foarte clar că nu am pretenția că trebuie să rămână așa cum au fost propuse. Asta este o variantă la care ne-am gândit. O variantă în care am încercat să găsim un echilibru între științe, religie, identitatea națională, abilități pentru viață, lucruri complicate. E foarte greu să ții echilibru între aceste zone și spuneam că prin dezbateri sper să ajungem la o variantă”, a arătat ministrul.

Daniel David a spus că planurile-cadru vor fi aprobate dacă există o variantă „larg îmbrățișată” de sistemul educațional.

„Numai în această formă am să-i dau drumul, dacă este o variantă larg îmbrățișată de sistem. Eu am spus că este în primul rând pentru elevi, dar este în același timp și pentru profesori, fiindcă n-ai cum să faci școală fără profesori, și în același timp pentru părinți și societate. De aceea în aceste zile de dezbatere am învățat multe lucruri, am aflat despre problemele în zona socio-umană pe filiera tehnologică, am aflat despre perspectiva istoricilor legate de studiul istoriei. (...) Atitudinea trebuie să fie una de a veni, a defini problema, a propune soluții, iar ministerul, așa cum s-a angajat, va veni cu modele care funcționează mai bine”, a susținut Ministrul Educației și Cercetării.

Potrivit acestuia, problema în ceea ce privește planurile-cadru nu este legată de numărul de ore.

„Problema nu este legată de numărul de ore. Dați-mi modele bune și adăugăm câte ore trebuie ca acel model să funcționeze, dar avem nevoie de alte modele. Când știu cât de prost merg lucrurile și aud că nu trebuie să schimbăm, nu modificăm - nu este în regulă”, a mai afirmat David.

