Guvernul a pregătit o nouă „ofertă” pentru angajații din educație: prime de 2.500 de lei pentru cadrele didactice și 1.000 de lei pentru personalul nedidactic

Guvernul a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorarea veniturilor din educație, a anunțat, duminică, purtătorul de cuvânt al Cabinetului Ciucă.

Guvernul Ciucă anunță o nouă „ofertă” pentru angajații din învățământ/Foto: Guvernul României Facebook.com

Sindicatele din Educaţie au cerut, joi, o creştere a veniturilor cu 25% şi un act normativ prin care să fie stipulată garanţia că salariul debutantului va fi echivalentul salariului mediu brut pe economie.

Guvernul a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educaţional, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.



„Astăzi voi anunţa faptul că Guvernul României a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorări ale veniturilor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în contextul discuţiilor pe care reprezentanţii Guvernului le-au purtat în aceste zile cu liderii sindicatelor din educaţie. Iniţiatorii actului normativ, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene care răspunde de asigurarea surselor europene pentru implementarea acestor măsuri şi Ministerul Educaţiei, le vor posta în procesul de transparenţă decizională pe site-urile proprii, urmând ca acest act normativ să ajungă pe masa Guvernului şi în cel mai scurt timp să fie şi aprobată”, a spus Cărbunaru, citat de agerpres.ro

El a afirmat că vor beneficia de aceste majorări de venit peste 270.000 de persoane.



„Este un efort bugetar care depăşeşte suma de 700 de milioane de lei, cu resurse europene 410 milioane de lei, bani europeni prin Programul Educaţiei şi Ocupare, respectiv 313 milioane de lei din bugetul naţional. În total 723 de milioane de lei care se vor adăuga la cele 300 de milioane de lei alocate pentru majorarea veniturilor personalului nedidactic din Anexa 8, lucru care s-a întâmplat deja vineri. Împreună sunt 1,23 de miliarde de lei pe care Guvernul le alocă în acest zile pentru majorările veniturilor personalului din sistemul educaţional. Sunt 273.532 de beneficiar”, a arătat purtătorul de cuvânt al Guvernului.



Potrivit acestuia, toţi angajaţii din Educaţie vor primi majorări de venituri, însă în „mod diferenţiat”.



„Practic, toţi angajaţii din sistemul de învăţământ, care vor primi în mod diferenţiat - mă voi referi aici la ceea ce se va aloca personalului didactic şi didactic auxiliar, respectiv personalului nedidactic - următoarele sume: cei 2.500 de lei, care reprezintă măsuri de susţinere, fie sub formă de primă de carieră didactică, fie sub formă de primă de compensare salarială, care va asigura un regim tranzitoriu până la adoptarea noii grile de salarizare, acoperirea parţială a costurilor generate de rata inflaţiei şi tranziţia spre noua grilă de salarizare; pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi alte sume, în total, 1.000 de lei pentru personalul nedidactic, care vor primi aceşti aceşti bani în iunie şi în septembrie, în timp ce personalul didactic şi didactic auxiliar va primi 1.000 de lei în luna iunie şi, practic, în săptămânile care urmează şi 1.500 de lei în luna octombrie, aşa cum am anunţat”, a susţinut Cărbunaru.



El a susţinut că acest nou pas este dovada faptului că Guvernul tratează cu mare seriozitate nevoile reale şi aşteptările oamenilor care lucrează în sistemul educaţional şi ţine cont de o serie întreagă de realităţi.

