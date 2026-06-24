România nu este pregătită să adopte moneda euro. Comisia Europeană: „Nu îndeplinește toate criteriile”.

România mai are de parcurs pași importanți înainte de a putea adopta moneda euro.

România nu este pregătită să adopte moneda euro. Comisia Europeană: „Nu îndeplinește toate criteriile”|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

România nu este pregătită prezent pentru adoptarea monedei euro și mai are de parcurs etape esențiale pentru a intra în zona euro, potrivit Raportului de convergență 2026 publicat de Comisia Europeană.

Raportul de convergență evaluează progresele înregistrate de statele membre ale UE din afara zonei euro, mai puțin Danemarca, care beneficiază de o clauză de neparticipare, în direcția îndeplinirii criteriilor necesare pentru adoptarea euro.

România nu este pregătită să adopte moneda euro. Comisia Europeană: „Nu îndeplinește toate criteriile”

Niciunul dintre cele cinci state evaluate - România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia – nu este pregătit, în prezent, să intre în zona euro, arată raportul citat.

Raportul se bazează pe criteriile de convergență, denumite uneori „criteriile de la Maastricht”.

Printre acestea se numără:

*stabilitatea prețurilor,

*finanțe publice solide,

*stabilitatea cursului de schimb

*stabilitatea ratei dobânzii pe termen lung.

Aderarea la zona euro este guvernată de un set de norme și criterii transparente, care asigură un tratament egal pentru țările aflate pe calea aderării la zona euro și care stau la baza unei aderări reușite la zona euro.

Raportul de miercuri se referă la cele cinci state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro.

Documentul examinează, de asemenea, compatibilitatea legislației naționale a statelor membre cu tratatul și cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (BCE).

Evaluarea gradului de pregătire

Legislația națională în domeniul monetar nu este pe deplin compatibilă cu normele uniunii economice și monetare în cele cinci state membre ale UE din afara zonei euro examinate.

Comisia a analizat, de asemenea, factorii suplimentari menționați în tratat care ar trebui luați în considerare la evaluarea sustenabilității convergenței. Această analiză a constatat că statele membre din afara zonei euro sunt, în general, bine integrate din punct de vedere economic și financiar în UE. Cu toate acestea, unele dintre ele prezintă vulnerabilități macroeconomice și/sau se confruntă cu provocări legate de mediul lor de afaceri și de cadrul lor instituțional, care trebuie abordate pentru a sprijini sustenabilitatea procesului de convergență.

Raportul de convergență elaborat de Comisia Europeană stă la baza unei posibile propuneri a Comisiei de decizie a Consiliului UE privind adoptarea monedei euro de către un stat membru.

Niciunul dintre cele cinci state membre nu este membru al mecanismului cursului de schimb (MCS II): sunt necesari cel puțin doi ani de participare la mecanism fără tensiuni grave înainte de aderarea la zona euro.

„Niciunul dintre aceste state membre nu îndeplinește în prezent toate criteriile pentru aderarea la zona euro”, menționează sursa citată.

65% dintre români susțin adoptarea monedei euro

Majoritatea cetățenilor (57 %) din statele membre ale UE care nu au adoptat încă moneda euro consideră că moneda comună a avut un impact pozitiv asupra țărilor care o utilizează deja, potrivit Eurobarometrului realizat între 17 aprilie și 4 mai 2026 în cele cinci state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro.

În general, în ceea ce privește atitudinea față de introducerea monedei euro, 52 % dintre respondenți sunt în favoarea introducerii monedei euro de către țara lor. Sprijinul este deosebit de pronunțat în Ungaria (80 %) și România (65 %), urmate de Suedia (51 %), Polonia (43 %) și Cehia (42 %).

Majoritatea consideră, de asemenea, că introducerea monedei euro ar avea consecințe pozitive pentru propria țară (51 %) și pentru ei personal (52 %).

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