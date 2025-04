Paradoxul bugetar: se înmulțesc angajații la stat în plină austeritate!

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice a crescut substanțial în primele luni ale anului, în ciuda măsurilor de austeritate privind reducerea cheltuielilor, implementate de Guvern prin Ordonanța-trenuleț.

Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a crescut cu peste 4.500, în primele două luni din 2025|Foto: monitorulcj.ro

Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, în februarie 2025, numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era de - 1.311.451, cu 4.558 mai multe comparativ cu finalul anului trecut.

Crește numărul posturilor la stat

Peste 64% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 841.259 (plus 2.936 faţă de decembrie 2024), iar dintre acestea 621.809 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 2.690 angajaţi, comparativ cu decembrie 2024).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 308.442 (plus 898 comparativ cu decembrie 2024), Ministerul Afacerilor Interne – 125.001 (plus 484), Ministerul Apărării Naţionale – 80.746 (plus 1.902), Ministerul Finanţelor – 24.558 (plus 16) şi Ministerul Sănătăţii -18.386 (plus 66), notează Economedia.ro

De asemenea, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.980 de posturi (minus 234 comparativ cu decembrie 2024), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.594 (minus 745), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 166.876 de posturi ocupate (plus 1.225).

Peste 1.600 de angajări în administrația publică locală

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în februarie 2025, 470.192 de persoane (plus 1.622 comparativ cu ultima lună din 2024), dintre care 287.790 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (plus 768) şi 182.402 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (plus 854).

Potrivit ordonanţei, începând cu 1 ianuarie 2025 a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii. De la această prevedere sunt exceptate posturile unice vacante.

