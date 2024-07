Carbochim, cifră de afaceri de 34,2 milioane de lei în 2023 (P)

CARBOCHIM S.A., cel mai mare producător de abrazive profesionale din România, a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 34,21 milioane de lei.

Rezultatul este comparativ celui din 2022, în condițiile în care fabrica a parcurs anul trecut un proces amplu de relocare și retehnologizare. Demersul a presupus atât mutarea în hale noi, cât și achiziționarea de utilaje moderne și montarea de panouri fotovoltaice. Aproximativ 12% din cifra de afaceri reprezintă activitatea de export. CARBOCHIM S.A. continuă investițiile în eficientizarea liniilor tehnologice și estimează o creștere a valorii producției în următorii ani cu până la 20%.

În anul 2023, CARBOCHIM S.A. a înregistrat o cifră de afaceri de 34,21 milioane de lei (aproximativ 7 milioane de euro). Rezultatul reflectă o menținere a nivelului activității, în condițiile în care anul trecut s-a desfășurat un proces de relocare și modernizare, fără întreruperea producției. „În anul 2023, activitatea firmei s-a desfășurat într-un macromediu economic dificil, generat de o serie de factori externi, care au impactat piața la nivel general, nu doar pentru noi. În plus, pentru noi a fost un an complex, de recalibrare a activității ca urmare a procesului de relocare și retehnologizare. Rezultatele financiare ne confirmă anduranța pe care CARBOCHIM S.A. o are în piață, după o experiență de 75 de ani”, a declarat Viorel Popoviciu, Director General CARBOCHIM S.A.

Producătorul clujean de produse abrazive profesionale deține o stabilitate pe piață, atât la nivel intern, cât și internațional. „La nivelul anului trecut, exportul a reprezentat circa 10% din totalul activității, însă noi considerăm că procentul este mai mare, deoarece am făcut și export indirect, prin firme multinaționale care au filiale în România și își fac o parte din achiziții de aici. În acest context, cred că ajungem undeva la 12% export din totalul cifrei de afaceri. Aproximativ 15% din exporturi merg către Elveția și cam tot atât în Polonia, țări în care avem clienți de peste 7 ani. În principal, produsele noastre ajung în industria prelucrătoare”, a explicat Viorel Popoviciu. Produsele CARBOCHIM S.A. ajung în cea mai mare pondere în Polonia, Ungaria, Germania, Anglia și Elveția, însă se exportă și către Italia, Belgia, Istrael, Irlanda și Canada.

Retehnologizare și energie verde

În prezent, secțiile de corpuri abrazive cu liant ceramic și corpuri abrazive cu liant organic și discuri de debitat funcționează în noua locație din Bulevardul Muncii nr. 18, în timp ce secția de abrazivi pe suport este în Strada Orăștiei. În ambele locații au fost instalate utilaje moderne, precum cuptoare pentru uscare și ardere automatizate, mult mai eficiente atât din punct de vedere al productivității, cât și al consumului de energie (consum redus cu până la 50%), instalații de dozare automată a granulelor abrazive și o presă de 300 de tone (înlocuiește patru prese vechi de peste 50 ani). Investiția în mutare și modernizare s-a ridicat la aproximativ 5 milioane de euro, iar alte 2 milioane de euro vor fi alocate în următorii ani spre eficientizarea liniilor de producție.

Ca parte a aceluiași demers, s-a implementat instalarea de panouri fotovoltaice, pentru diminuarea consumului și costurilor, dar și pentru a atinge noi parametri de sustenabilitate. Pe clădirea de pe Bulevardul Muncii au fost instalate aproximativ 920 de panouri, cu o producție anuală estimată de 448 MWh. Astfel, economia de energie ar urma să ajungă la aproximativ 18%, iar 230.000 kg de CO2 ar urma să fie eliminate în fiecare an.

„Procesul de relocare și retehnologizare este unul important pentru susținerea competitivității, permițând optimizarea întregului flux de producție, creșterea calității produselor, dar și o reducere semnificativă a costurilor de operare. Credem că vom înregistra un consum cu circa 40% mai redus. De asemenea, ne-am orientat spre dezvoltarea de produse abrazive care sunt folosite în industriile: auto, rulmenți, cuțite, metalurgie și altele. Pe baza îmbunătățirilor aduse pe toate planurile, anticipăm pentru următorii doi ani o creștere cu 20% a afacerii. Estimăm că vom putea ajunge la o creștere a profitului din activitatea de bază cu circa 50%, raportat la același volum de producție ca și în anii precedenți”, a spus Viorel Popoviciu.

Până în 2023, fabrica a funcționat pe fosta platformă industrială situată în Piața 1 Mai, un areal mult prea mare pentru nevoile actuale ale fabricii și care însemna o presiune financiară și de operare dificil de gestionat. Mutarea și retehnologizarea a fost un obiectiv îndelungat al CARBOCHIM S.A., pentru că vechea platformă necesita îmbunătățiri capitale și era utilizată doar în proporție de 30% din suprafața totală de aproximativ 14 hectare, restul fiind spații reziduale, care generau pierderi auxiliare.

Despre CARBOCHIM

Fabrica CARBOCHIM a fost înființată în anul 1949. După 1990, fabrica a fost privatizată prin cumpărarea acțiunilor de către management împreună cu angajații, iar din ianuarie 2020 aceasta a fost preluată de Grupul IULIUS, prin societatea Carbo Europe SRL (77,7% din acțiuni).

CARBOCHIM S.A. este, în prezent, cel mai mare producător de abrazive profesionale din România. Adresându-se unor piețe extrem de variate, CARBOCHIM S.A. urmărește să ofere cele mai bune produse, fabricate în baza unor tehnologii moderne, având implementat și certificat un sistem de management integrat calitate-mediu în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

CARBOCHIM S.A. produce corpuri abrazive cu liant ceramic, bachelitic, magnezitic și elastic, discuri abrazive de debitare și debavurare, dar și abrazivi pe suport de hârtie, pânză și nețesut, utilizate atât în industria prelucrătoare și construcții, cât și cu uz general.