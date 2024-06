Care sunt tendințele imobiliare la începutul sezonului estival? Prețurile ajung și la 600 de euro/lună.

Finalul de an universitar este o oportunitate pentru proprietarii clujeni de imobiliare pentru a crește prețurile. Ei nu sunt constrânși nici de componenta temporală și nici de cea economică, având în vedere festivalurile mari ce au loc pe perioada verii. Ei reușesc să dea apartamentele pe o perioadă de câteva zile la prețul chiriei pe o lună.

Antonio Boja, CEO și fondator al Panoramic Imobiliare Cluj, îi sfătuiește pe cei ce-și caută un acoperiș deasupra capului în această perioadă, să-și găsească și să semneze contractul înainte de perioada festivalurilor, dacă doresc să economisească o sumă de bani însemnată.

„Dacă urmărești să salvezi o lună, două de chirie și să te muți doar din septembrie în apartamentul pe care l-ai închiriat pe termen lung, riști să pierzi de cealaltă parte, că dacă mergi la Untold, dai banii de o chirie pe 4-5 nopți. Un sfat, dacă lumea vrea să meargă și la festivaluri anul ăsta, mai bine să-și caute din timp. Vorba aia, ce câștigi la pod, nu trebuie să dai la vamă”, a declarat pentru monitorulcj.ro Antonio Boja.

După perioada Untold-ului, se găsesc cele mai bune oferte pentru că înainte, proprietarii vor să capitalizeze cât mai mult oportunitatea.

Mai este rentabil pentru studenți să stea singuri?

„O garsonieră sub 275 de euro nu prea mai găsești să fie ok. Mai apar ele și sub banii ăștia, dar zonele nu sunt tocmai bune din punct de vedere al accesibilității. O medie aș putea să o notez la un 300, 300 și puțin de euro, ceva să fie cât de cât decent. (...) dacă ești singur și poți să te descurci cu spațiul e ok și așa”.

Creșterea chiriilor ar descuraja studenții să vină în număr la fel de mare?

„Nu, ei au posibilitatea de a sta și în cămin. Nu sunt constrânși să-și ia un apartament în chirie. (...) Ai posibilitatea să împarți chiria cu altcineva, dacă sunteți 2-3 care-și caută chirie. Dacă e să împarți așa la 3 dormitoare 600 de euro, pe cameră vine 200 de euro. Dacă e să-ți iei o garsonieră, bați către 300. Tot ieși în câștig dacă ai împărți chiria cu cineva”.

Avantajele colaborării cu agențiile

Există agenții care nu au același bune practici. În principal elementele cheie sunt administrarea imobilelor și administrarea portofoliului de clienți, toate coroborate într-o bază de date. Acest lucru ușurează, de exemplu, decizia proprietarului de accepta un chiriaș sau nu deoarece poate cere un feedback de la vechea proprietate unde a locuit respectivul.

Un alt avantaj ar fi redactarea unui contract cu niște clauze gândite în așa fel încât să avantajeze ambele părți, nu doar pe una.

Prin colaborarea proprietarului cu agenția, cel din urmă poate lăsa responsabilitatea administrării apartamentului agenției, unele dintre acestea având propria echipă de mentenanță, lucru ce poate scuti proprietarul de niște drumuri în plus, dacă nu este din oraș.

Apartamentele cu 2 camere decomandate se dau ca pâinea caldă

Marea majoritate a chiriașilor din Cluj sunt studenți, cu job sau fără, dar studenți. Acest lucru face apartamentele decomandate o raritate pe piața de imobiliare clujeană.

„Toți urmăresc să împartă chiria cu cineva, (...) cele mai cerute au fost decomandate. De exemplu anul trecut nu prea au fost apartamente pe piață cu 2 camere decomandate, atunci au fost situații în care două fete au făcut un compromis, una dintre ele să stea în living cu bucătăria și cealaltă în dormitor”, a declarat Antonio Boja.

