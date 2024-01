Câți bani face Cluj Arena? Fotbalul a generat doar 19% din veniturile stadionului.

Festivalurile și evenimentele artistice de pe Cluj Arena aduc venituri mari. În ultimii cinci ani, meciurile de fotbal au reprezentat doar 19% din banii încasați din evenimentele organizate pe stadion.

Festivalul UNTOLD pe Cluj Arena, în 2023 / Foto: Armin van Buuren - Facebook

Deși stadioanele au fost construite pentru evenimente sportive, acestea au început să găzduiască concerte, festivaluri și tot felul de evenimente culturale, care par să fie mult mai profitabile decât meciurile de fotbal, spre exemplu.

Acesta este și cazul stadionului Cluj Arena, relevă un articol zf.ro. Potrivit datelor obținute de zf.ro, Consiliul Județean Cluj a încasat 5,9 milioane de lei din evenimentele desfășurate pe stadionul de lângă Parcul Central din Cluj-Napoca în 2023. Încasările sunt din chirii permanente, închirieri ale sălilor de sport sau conferințe, dar și „activități legate de concerte și parcare”.

Scopul principal al arenei, când a fost construită, a fost să găzduiască meciuri și evenimente sportive, însă acum cei mai mulți bani provin din evenimentele artistice.

„Procentul total al încasărilor provenite din evenimente sportive în ultimii cinci ani se ridică la aproximativ 19%. În anul 2023 au avut loc 26 de evenimente sportive, alte tipuri de evenimente: conferinţe, petreceri private, expoziţii, evenimente culturale şi artistice, precum şi festivaluri. Numărul total de evenimente organizate în 2023 a fost de 98”, mai spun reprezentanţii CJ Cluj.

Banii proveniți din evenimentele de pe Cluj Arena s-au înmulțit mult față de nivelul din 2019, arată zf.ro, când încasările erau de 4,5 milioane de lei.

Fotbalul nu face bani destui pe Cluj Arena

În august 2023, subiectul a fost abordat și de șeful Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care spunea că fără Cluj Arena „Untold nu ar exista”, iar din punct de vedere al banilor, e necesar ani buni ca fotbalul să aducă banii pe care Untold îi aduce la o singură ediție.

„M-am distrat și eu alături de mulți clujeni la acest eveniment. Am mai spus-o întotdeauna, aceste stadioane pe care noi le avem și le-am făcut, ele nu pot să ne aducă bani, să fie profitabile doar din meciurile de fotbal și atunci în mod normal organizatorii, proprietarii, trebuie să găsească soluții alternative să aducă bani. Acest lucru se întâmplă cu acest eveniment, care, an de an, aduce Clujului, pe lângă faimă și o lume internațională, aduce și bani cât nu adunăm, de exemplu, de la fotbal în câțiva ani (...) Este un eveniment care aduce bani județului. Din punct de vedere al autorității publice locale, noi vedem acest stadion construit din bani publici care trebuie să deservească publicul și care trebuie să vină în sprijinul organizatorilor de evenimente. Sunt foarte multe discuții aici, sunt unii care își doresc doar meciuri de fotbal, alții care doresc și evenimente de altă natură, alții își doresc doar concerte fără meciuri de fotbal, întotdeauna supărăm pe cineva”, a explicat Alin Tișe în august 2023, după încheierea festivalului UNTOLD.

„Această arenă, făcută în urmă cu 11 ani, din banii tuturor clujenilor trebuie să se regăsească în ea absolut toate orientările, toate dorințele și el să fie folosit de către comunitate atât pentru sport, cât și pentru alte evenimente, în mod evident, cu măsuri de siguranță, de garanții, pentru ca atunci când se strică ceva să poată fi reparat”, a mai completat președintele CJ Cluj.

