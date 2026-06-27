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Apahida

Începe dezinsecția în comuna Apahida. Vezi programul pe sate.

Primăria Apahida a anunțat că va începe dezinsecția în comună.

Începe dezinsecția în comuna Apahida | Foto: DepositPhotos.com Începe dezinsecția în comuna Apahida | Foto: DepositPhotos.com

 

 


Primăria comunei Apahida a anunțat că va începe dezinsecția în localitate.

 


 

Începe dezinsecția în Apahida

Acțiune de dezinsecție pe domeniul public al Comunei Apahida


Programul de desfășurare  pentru acțiunea de dezinsecție pe domeniul public al comunei Apahida (22.00 – 06.00)

  • 29.06.2026 (luni) – Dezmir, Pata și Bodrog
  • 30.06.2026 (marți) – Sânnicoara, Sub Coasta și Câmpenești
  • 01.07.2026 (miercuri) – Apahida și Corpadea

Pentru dezinsecție va fi utilizat produsul Romal 65.


Primăria Apahida a transmis și câteva recomandări pentru cetățeni:

  • evitați expunerea în zona de acțiune a utilajelor pe durata efectuării tratamentelor de dezinsecție
  • închideți ferestrele locuințelor aflate în apropierea zonelor unde se efectuează tratamentele, dacă este posibil

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Foto: DepositPhotos.com

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