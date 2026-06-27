Începe dezinsecția în comuna Apahida. Vezi programul pe sate.

Primăria Apahida a anunțat că va începe dezinsecția în comună.

Începe dezinsecția în comuna Apahida | Foto: DepositPhotos.com

Primăria comunei Apahida a anunțat că va începe dezinsecția în localitate.

Începe dezinsecția în Apahida

Acțiune de dezinsecție pe domeniul public al Comunei Apahida

Programul de desfășurare pentru acțiunea de dezinsecție pe domeniul public al comunei Apahida (22.00 – 06.00)

29.06.2026 (luni) – Dezmir, Pata și Bodrog

30.06.2026 (marți) – Sânnicoara, Sub Coasta și Câmpenești

01.07.2026 (miercuri) – Apahida și Corpadea

Pentru dezinsecție va fi utilizat produsul Romal 65.

Primăria Apahida a transmis și câteva recomandări pentru cetățeni:

evitați expunerea în zona de acțiune a utilajelor pe durata efectuării tratamentelor de dezinsecție

închideți ferestrele locuințelor aflate în apropierea zonelor unde se efectuează tratamentele, dacă este posibil

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Foto: DepositPhotos.com

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