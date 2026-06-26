A început dezinsecția împotriva țânțarilor în Florești

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, a anunțat începerea dezisecției împotriva țântarilor din comună.

A început dezinsecția în Florești | Foto: Captură video Facebook, Bogdan Pivariu

A început dezinsecția împotriva țânțarilor din comuna Florești.

A început dezinsecția în Florești

„În această perioadă desfășurăm campania de combatere a țânțarilor pe raza comunei Florești, pentru a reduce disconfortul creat de insecte și pentru a limita riscul răspândirii acestora. Acțiunea este realizată cu 5 vehicule speciale de pulverizare, care vor interveni etapizat în toate zonele comunei, în special în apropierea spațiilor verzi, cursurilor de apă și a altor zone favorabile dezvoltării țânțarilor”, a anunțat primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, vineri dimineața, 26 iunie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, pentru este utilizat produsul CYMINA SUPER, un insecticid avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății, utilizat în numeroase acțiuni de dezinsecție desfășurate de autoritățile locale din România.

Pulverizarea se realizează sub formă de ceață rece (ULV – Ultra Low Volume). Această tehnologie produce particule extrem de fine care rămân suspendate în aer pentru scurt timp, pătrund în vegetație și combat eficient țânțarii adulți, folosind o cantitate redusă de substanță.

„Este important de știut că, utilizat conform normelor și în concentrațiile autorizate, produsul nu prezintă pericol pentru populație. Ca măsură de precauție, recomandăm doar evitarea expunerii directe la norul de pulverizare în momentul trecerii utilajelor, în special în cazul copiilor mici, persoanelor cu afecțiuni respiratorii și animalelor de companie”, a mai precizat Bogdan Pivariu.

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