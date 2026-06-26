Lucrările avansează pe strada Câmpului din satul Pata, comuna Apahida

Avansează lucrările de modernizare pe strada Câmpului din satul Pata, comuna Apahida.

Avensează lucrările de modernizare pe strada Câmpului din satul Pata | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Lucrările avansează în cadrul proiectului de pe strada Câmpului din satul Pata, comuna Apahida.

„În această perioadă (pe strada Câmpului din satul Pata - n. red.) se desfășoară lucrări de construcții și intervenții specifice, care vizează modernizarea infrastructurii și crearea unor condiții mai bune pentru circulație și acces. Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei și la creșterea calității vieții pentru comunitate”, a anunțat Primăria comunei Apahida, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Lucrări de modernizare pe strada Câmpului din satul Pata, comuna Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Obiectivele investiției:

îmbunătățirea infrastructurii rutiere

creșterea siguranței pentru participanții la trafic

dezvoltarea și modernizarea locală

Cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

Vor fi modernizate peste 20 de tronsoane din satele Pata și Dezmir prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: