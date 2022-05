Tișe continuă să pună sare pe rană: „CJ nu a finanțat CFR-ul care e campioană, în schimb, a finanțat U. Cluj Arena nu e a Universității”

După atacul neinspirat lansat aparent aasupra echipei de fotbal Universitatea Cluj, la o zi după e rivala CFR câștiga cel de-al 5-lea titlu consecutiv din istorie, președintele Consiliului Județean Cluj aduce lămuriri suplimentare. Tot în detrimentul Universității!

Alin Tișe și-a pus fanii U și CFR în cap

Ieri, într-un comunicat de presă, Alin Tișe a lansat o provocare clujenilor: o echipă sau două de fotbal? În mesajul său, președintele CJ Cluj a lăsat să se înțeleagă că județul ar merita o singură echipă, care ajutată cu fonduri publice, ar putea ajunge să câștige Champions League.

„Eu am exprimat un gând, o părere, și practic câteva semne de întrebare pentru că eu nu sunt persoana care să desființez sau să înființez echipe de fotbal. Eu am mai trecut printr-o perioadă din asta când am demolat vechiul stadion și am fost amenințat cu moartea și mi s-a spus că vreau să fac mall acolo și niciodată nu o să fac stadion acolo. Oamenii s-au legat cu lanțuri și ne-au amenințat că noi suntem plătiți de nu știu cine. Ceea ce am exprimat eu acolo este legat de ceea ce ne dorim noi în perspectivă să facem. Vrem un sport care să fie hobby, vrem un sport de performanță, în ce măsură putem avea 2-3 echipe de fotbal și să generăm performanță sau comunitatea clujeană își dorește mai puține echipe care să facă performanță. Am văzut diferite studii unde peste 80% din cei întrebați și-ar dori echipe mai puține și performanță mai mare, există și o categorie a clujenilor care doresc un sport mai degrabă hobby, chiar dacă nu există performanță. Eu nu am spus acolo că vreau să desființez o echipă sau că doresc să rămână una și să dispară cealaltă”, a declarat Tișe, marți, într-o conferință de presă.

Tișe recunoaște că instituția pe care a conduce a finanțat Universitatea Cluj, dar neagă vreun ajutor bănesc acordat rivalei CFR.

„Se știe că eu în cariera mea politică am făcut ceva pentru U Cluj chiar dacă nimeni nu mai recunoaște acum. Decizia de a demola un stadion mi-a aparținut în totalitate. Tot atunci am gândit un plan de a construi un nou stadion. Eu mi-aș dori să existe o discuție despre asta. Eu nu stabilesc prioritățile oamenilor. În momentul de față există vremuri grele, dificile, patronii nu au bani să finanțeze integral echipele, administrațiile publice nu pot finanța decât o parte din entitățile sportive. Eu nu am finanțat de la Consiliul Județean în niciun fel CFR-ul, care e campioană, în schimb, am finanțat U Cluj pentru că a existat această posibilitate legală. Asta nu înseamnă că într-o abordare publică nu pot să îmi pun întrebarea și să văd ce-și doresc oamenii, vrem să știm ce își doresc oamenii de la sportul clujean. Oare ce și-ar dori clujenii, o echipă performantă care să aibă performanță de Champions League sau și-ar dori două echipe performante? Vreau să existe o dezbatere, nu să ne certăm și să ne înjurăm. Nimeni nu poate lua istoria, tradiția unei echipe, trofeele obținute de cealaltă echipă. Sper să reușim să avem o dezbatere sinceră. Nu am vrut să deranjez pe cineva sau să atac pe unii sau pe alții. Clujenii trebuie să spună ce doresc. Ei ar trebui să ne spună dacă dorim să alocăm bani publici pentru sport, dacă da, până la ce nivel copii/juniori, legislația trebuie lămurită. Trebuie să ne stabilim niște ținte că doar așa vom avea performanțe. Dacă ne dorim sportul ca un hobby și să avem multe echipe care să joace în diferite campionate, dacă asta e dorința comunității, asta se va întâmpla. Oricum nu se poate decide peste capul unor privați. Poate nu e momentul unei discuții, poate nu va fi niciodată. Este opțiunea fiecăruia”, a mai adăugat Tișe.

La finalul conferinței, Alin Tișe a transmis un mesaj celor de la Universitatea: Cluj Arena nu e a lor, ci a tuturor clujenilor.

„(...) Ar trebui să susținem infrastructura în mod egal pentru toate aceste echipe, 2-3-4. Astăzi nu putem discuta despre a folosi o bază sportivă comună pentru că orgoliile nu ne lasă să facem asta. O echipă nu vrea să joace pe terenul celeilalte, cealaltă nu vrea să se antreneze dincolo, până la urmă această infrastructură sportivă o facem pentru clujeni, iar dacă acceptăm că toate aceste echipe sunt ale clujenilor atunci hai să ne decidem asupra infrastructurii, să permitem oamenilor care au echipe sau celor privați să venim în sprijinul lor să folosească această infrastructură. Eu nu am o problemă de înjurături, dar problema pe fond tot rămâne. Întotdeauna am câștigat că am fost cu un pas înaintea altora. Poate și în domeniul sportului ar trebui să ne facem niște priorități. Eu, astăzi, nu pot să aprob niciun meci de fotbal pe Cluj Arena pentru că am probleme, se supără cei de la U Cluj, care consideră că e al lor. Și aici nu am în vedere CFR-ul, că nu CFR cere, CFR nu vrea să joace (pe Cluj Arena-n.red.), eu vorbesc de orice altă echipă. La fel Untold-ul, alte evenimente, afectează gazonul, orice decizie am lua afectează echipa de fotbal. Nu mai facem niciun eveniment. De ce nu poate juca pe Cluj Arena Unirea Dej, că și ea e a Clujului? Să stai să critici e foarte ușor”, a conchis Tișe.

