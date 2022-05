Clujul nu așteaptă după PNRR! CJ lansează în avans licitația pentru Centrul Integrat de Transplant

Consiliul Județean Cluj demarează în avans licitația pentru construirea unicului Centru Integrat de Transplant din România și din sud-estul Europei. Pentru început, costurile construcției propriu-zise vor fi suportate de bugetul județului.

CJ lansează în avans licitația pentru Centrul Integrat de Transplant / Foto: captură ecran videoclip de promovare

CJ Cluj va lansa în cursul lunii mai licitația pentru construirea viitorului Centru Integrat de Transplant de la Cluj, care va fi unic în România și în sud-estul Europei.

Acest pas extrem de important survine finalizării demersurilor preliminare și obținerii documentațiilor aferente.

Costurile, suportate din bugetul județului pentru început

Pentru început, costurile construcției propriu-zise a singurului Centru Integrat de Transplant din țară și din Europa de sud-est vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Mai apoi, instituția va solicita decontarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a cheltuielilor realizate.

„E un proiect în faza avansată. Am decis să demarăm licitația, să nu mai așteptăm semnarea contractelor PNRR, sub condiție suspensivă, în sensul în care vom suporta cheltuielile câte luni vor dura procedurile de achiziție și semnătura venită de la București prin PNRR. Până atunci, Consiliul Județean va demara procedurile pe bugetul propriu, urmând ca în momentul în care prin PNRR se vor finanța banii să ne reglăm financiar. Vom putea face plata de acolo. E important că vom câștiga foarte mult timp prin faptul că vom declanșa procedura de licitație în avans, cu buget al județului pe condiție suspensivă”, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj, într-o conferință de presă susținută marți, 17 mai.

Cu o valoare estimată la 200 de milioane de euro, Centrul Integrat de Transplant de la Cluj este inclus la finanțare pe fonduri europene prin intermediul PNRR.

Despre Centrul Integrat de Transplant

Centrul este de o importanță deosebită pentru județul Cluj și pentru întreaga țară și va fi unul ultramodern și eficient, respectând standardele NZEB Near Zero Energy Building – o clădire cu performanță energetică foarte ridicată, al cărei consum de energie va fi aproape egal cu zero.

În cadrul acestuia vor fi efectuate patru tipuri de transplant: de cord, plămân, hepatic și renal, acesta urmând a fi un Centru al excelenței atât în ceea ce privește chirurgia și transplantul de organe cât și în ceea ce privește cercetarea avansată în domeniu.

„Centrul Integrat de Transplant presupune transplantul de patru organe în același timp, în aceeași locație, într-o singură entitate medicală, respectiv transplant de inimă, plămâni, rinichi și ficat. Este unic în România acest proiect și este așteptat de mulți oameni pentru că este important”, a mai spus Tișe.

Centrul Integrat de Transplant va dispune de 12 săli de operație și chirurgie, zone de Imagistică și U.P.U., laboratoare, unitatea de transfuzii și recoltare sânge, zona A.T.I., cabinete medicale și săli de cercetare, saloane, heliport, etc. De asemenea, va avea 280 de paturi pentru pacienți și 176 de locuri de parcare.

CITEȘTE ȘI: