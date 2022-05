5.000 de noi carduri Cluj Bike, distribuite de municipalitate. Viceprimarul Tarcea: „Lăsaţi acasă maşina! Pe două roţi e mai sănătos”

A început distribuirea a 5.000 de noi carduri Cluj Bike, anunță municipalitatea. Până în prezent, 30.000 de persoane se deplasează cu bicicletele Cluj Bike.

5.000 de noi carduri Cluj Bike. Foto: Facebook/ Dan Tarcea.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea a precizat că cele câteva mii de noi carduri Cluj Bike puse la dispoziție sunt „pentru un oraş mai curat şi clujeni mai sănătoşi”.

„Am început distribuirea a 5000 de noi carduri Cluj Bike, pe care le găsiţi la Centrul de Informare pentru Cetățeni din Calea Moților nr. 7 și la primăriile de cartier. Suntem fericiţi să anunţăm că deja avem cca 30.000 de utilizatori ai bicicletelor noastre”, a anunțat Tarcea, luni, pe rețelele de socializare.

De asemenea, el a precizat că au fost instalate 50 de stații Cluj Bike şi construiți 46,5 km de piste și benzi pentru biciclete: „Să nu uităm cei 10 km de bandă de BUS, pe care aveţi acces şi voi, bicicliștii”.

„Fiindcă oraşul întinereşte de la an la an, iar deplasarea pe două roţi devine tot mai agreată, avem grijă ca lungimea pistelor dedicate să crească. De pildă, fiecare proiect de reabilitare a unui drum sau pod are prevăzute, obligatoriu, piste de biciclete.

Lăsaţi acasă maşina! Pe două roţi e mai sănătos, mai ieftin şi, adesea, mai rapid”, a mai spus viceprimarul.

