LIVE TEXT. Studiul de fezabilitate pentru metrou și tren metropolitan, pe masa consilierilor locali

Monitorul de Cluj vă ține la curent cu noutățile pe toată durata ședinței consiliului local de luni, în care va fi dezbătut studiul de fezabilitate pentru metrou și tren metropolitan.

Consilierii locali dezbat astăzi, începând cu ora 14, proiectul de hotărâre ce prevede aprobarea studiului de fezabilitate pentru metrou și tren metropolitan

Consilierii locali vor dezbate astăzi, începând cu ora 14, proiectul de hotărâre ce prevede aprobarea studiului de fezabilitate pentru metrou și tren metropolitan. Investiția se ridică la peste 2 miliarde de euro.

Proiectul de hotărâre privind adoptarea Studiului de fezabilitate al metroului de la Cluj se va afla pe masa consilierilor locali, luni, 22 noiembrie, în ședința extraordinară care va începe la ora 14.

Astfel, consilierii locali clujeni vor dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Tren metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții” – componenta investițională Magistrala I de Metrou.

Costurile metroului s-au dublat

Conform documentației, valoarea proiectului este mai mare decât cea prevăzută inițial, costul fiind ridicat la 2.052.196.984 euro, echivalentul a 10.112.816.297 lei. Anterior publicării documentației din cadrul studiului de fezabilitate, valoarea proiectului metroului era de aproximativ un miliard de euro.

Studiul de fezabilitate, ce trebuie votat luni de consilieri, prevede un cost de 2,05 miliarde de euro, dar şi o lungime mai mare - 21 de kilometri respectiv 19 staţii. Studiile de fezabilitate spre deosebire de cele de prefezabilitate analizează mai în detaliu costurile finale. Astfel, pe lângă modificarea lungimii şi a traseului, şi acesta este un motiv pentru dublarea preţului.

Metroul, gata în 10 ani?

De asemenea, durata de realizare a investiției este de 10 ani și 6 luni (128 de luni), din care, 18 luni - proiectare preliminară, 14 luni - procedurile de licitație, 96 luni - proiectare și execuție lucrări, inclusiv achiziție material rulant.

Lungimea totală a metroului este de 21,03 km, iar finanțarea se va face din fonduri europene, guvernamentale precum și din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și al comunei Florești.

„Metroul este proiectul secolului, la Cluj”

Emil Boc a adus din nou în discuție importanța metroului la Cluj și a precizat că este „proiectul secolului”, menit să contribuie la creșterea calității vieții clujenilor. „Prețul” metroului a crescut la două miliarde de euro, conform noilor date. Edilul a precizat vineri că cei interesați de subiect au timp să se documenteze până atunci cu privire la proiect, fiind vorba despre o temă care se discută de doi ani de zile.

„Noi am făcut dezbateri publice despre metrou, vorbim de doi ani de zile, am adoptat studiul de prefezabilitate, adoptarea studiului de fezabilitate nu a venit din cer. Suntem într-o etapă în care mergem la nivelul următor, pentru a putea urma pașii necesari astfel încât să fie acceptați banii europeni. Până luni, toată lumea are timp să se documenteze, nu e un subiect nou pe ordinea de zi. Acest proiect dă viziune pe termen lung Clujului, este proiectul secolului în care trăim, la Cluj. Pe de o parte, metroul va descongestiona traficul, va conecta marile obiective importante ale Clujului și va aduce o creștere a calității vieții”, a declarat edilul, într-o intervenție la radio.

CITEȘTE ȘI: