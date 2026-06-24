Bloc cu 7 etaje și spații comerciale propus pe Frunzișului. Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil de oportunitate.

Un teren de aproape 4.000 de metri pătrați de pe strada Frunzișului ar putea fi transformat într-o zonă mixtă de locuire și funcțiuni comerciale.

Proiectul de pe strada Frunzișului nr. 80-82, prezentat în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) a municipiului Cluj-Napoca. | Captură de ecran / ședința CTATU

Proiectul blocului cu 7 etaje și spații comerciale propus pe Frunzișului a primit aviz favorabil de oportunitate din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, însă specialiștii au cerut studii suplimentare privind integrarea construcției în teren și conexiunile cu zonele învecinate.

Investitorii propun schimbarea destinației unui teren de 3.975 mp situat pe strada Frunzișului nr. 80-82, într-o zonă aflată în plină transformare urbanistică.

Potrivit proiectanților, documentația urmărește trecerea de la o funcțiune cu caracter economic la una mixtă, care să includă locuire și activități comerciale.

„Este un teren pe care ne dorim, conform contextului de acolo, să îl schimbăm într-un UTR mixt locuire și comercial”, au explicat reprezentanții proiectului în fața comisiei.

Aceștia au arătat că zona Frunzișului se dezvoltă treptat prin apariția unor investiții rezidențiale și hoteliere, iar terenul analizat se află într-o poziție particulară după reconfigurarea sensului giratoriu din apropiere.

Clădire de până la 7 etaje

Una dintre principalele discuții din cadrul ședinței a vizat regimul de înălțime propus.

Inițial, documentația solicita posibilitatea construirii unui imobil cu regim de înălțime de până la P+7, peste limita prevăzută de unele reglementări urbanistice.

Mai mulți membri ai comisiei au apreciat însă că înălțimea nu reprezintă o problemă în contextul dezvoltărilor existente în zonă.

„Eu cred că nu trebuie să ne sperie acel P+7, fiindcă în zonă sunt clădiri înalte și zona se dezvoltă, se va dezvolta în continuare cu clădiri înalte. Wings-ul e foarte aproape”, a spus șeful comisiei de urbanism.

La rândul său, un alt specialist a arătat că viitoarea construcție ar putea deveni chiar un reper urbanistic.

„Înălțimea nu ar trebui să ne sperie. Poate să fie și un capăt de perspectivă”, a fost una dintre concluziile exprimate în cadrul dezbaterii.

Proiectul de reconversie urbanistică a terenului de pe strada Frunzișului nr. 80-82 a fost analizat de Comisia de Urbanism a Primăriei Cluj-Napoca. | Captură de ecran / ședința CTATU

Arhitecții cer studiu de altimetrie

Deși proiectul a fost primit favorabil, arhitecții au solicitat o analiză detaliată a diferențelor de nivel din zonă, având în vedere că terenul se află la o cotă semnificativ mai joasă decât strada Frunzișului.

„Studiul de altimetrie este o piesă importantă între studiile de fundamentare care vor fi prezentate la etapa PUZ”, a spus șeful comisiei de urbanism.

Specialiștii au atras atenția că sistematizarea verticală trebuie corelată atât cu strada Frunzișului, cât și cu terenurile învecinate, pentru a evita probleme viitoare pentru alte investiții care se vor dezvolta în zonă.

„Trebuie o fină corelare a sistematizării verticale, astfel încât clădirea și sistematizarea verticală să se coreleze cu strada și cu terenurile învecinate”, s-a subliniat în ședință.

Legături pietonale și acces spre viitoarele dezvoltări

Un alt aspect discutat a fost necesitatea asigurării unor conexiuni pietonale și rutiere cu parcelele care urmează să fie dezvoltate în viitor în zona Câmpului.

„Trebuie să existe o posibilitate de conectare cu străzile de pe Câmpului, pe măsură ce se dezvoltă și celelalte parcele”, au transmis membrii comisiei.

De asemenea, s-a discutat despre integrarea unei traversări pietonale existente pe sub șosea, considerată insuficient utilizată în prezent.

Investitorii propun transformarea unui teren cu funcțiuni economice într-o zonă mixtă, cu locuințe și spații comerciale. | Captură de ecran / ședința CTATU

Aviz favorabil de oportunitate

La finalul dezbaterilor, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a acordat aviz favorabil de oportunitate pentru continuarea documentației.

Concluziile formulate de arhitectul-șef prevăd menținerea posibilității unui regim de înălțime de până la P+7, realizarea unui studiu de altimetrie, analizarea perspectivelor vizuale și a relației cu terenurile din sudul amplasamentului, precum și dezvoltarea unor conexiuni pietonale și rutiere adecvate pentru viitoarele investiții din zonă.

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