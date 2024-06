Grindeanu a semnat la Cluj contractul pentru viaductele de pe Autostrada Transilvania

A fost semnat contractul pentru viaductele de pe Autostrada Transilvania/Foto: monitorulcj.ro

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat astăzi, 5 iunie, la Cluj, un nou contract finanțat prin PNRR, important pentru asigurarea continuității pe Autostrada Transilvania (A3).

Contractul a fost semnat pentru două viaducte care vor fi construite pe traseul subsecțiunii Nădășelu- Mihăiești, au o valoare de 994, 7 milioane de lei, fără TVA.

La semnarea noului contract au fost prezenți Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, Președintele Senatului Nicolae-Ionel Ciucă și Prim-Ministrul României, Ion-Marcel Ciolacu.

Prezent la semnarea noului contract pentru asigurarea continuității pe Autostrada Transilvania, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că în România există capacitatea de a lucra împreună. El a amintit de proiectul de conectare a Clujului la Autostradă și a explicat că acesta va fi fata cel târziu anul viitor, în februarie.

„Ce se întâmplă astăzi la Cluj și pot să spun în întreaga Românie este o expresie a faptului că avem capacitatea de a lucra împreună, chiar dacă politic suntem diferiți. Vedem niște proiecte care sunt produsul unei colaborări și a unei continuități firești de etapă. Domnul ministrul Bode le-a început, domnul ministrul Grindeanu le-a continuat. Domnul Prim-ministru Ciucă le-a pornit, domnul Prim-ministru Ciolacu a apăsat accelerația astfel încât aceste lucruri să se întâmple. Închei și vă spun despre Cluj. Sunt proiecte de multe miliarde de euro în derulare. Începem cu primul care se va termina, conectarea Clujului la Autostradă. Acest proiect este vital pentru descongenstiona o bună parte din traficul de la Cluj. Anul viitor, cel târziu în februarie, va fi gata. Am început Spitalul Regional de Urgență, în 2027 va fi gata. Am început primul tronson al Centurii Metropolitane, la sfârșitul anului viitor va fi gata. Se lucrează la electrificarea căii ferate Cluj – Bihor, un proiect de 1,2 miliarde de euro, până în 2026 va fi gata. Începem lucrările la metrou. Astăzi am extins terminalul de plecări de la Aeroportul Cluj. Dacă ne uităm doar la aceste miliarde de euro care sunt aduse de dimensiunea națională, locală, europeană prin capacitatea de a lucra împreună, cred că prin acestea putem sta și să ne uităm în ochii românilor și să spunem că facem ce trebuie și ei să aibă încredere că cei care sunt astăzi știu ce trebuie să facă în continuare pentru România”, a declarat Emil Boc.

Ministrul Transportului, Sorin Grindeanu, a inaugurat semnarea contractului pentru cele două viaducte care vor fi construite pe traseul subsecțiunii Nădășelu- Mihăiești și le-a transmis constructorilor că își dorește ca lucrările să fie realizate în termenul stabilit.

„Acest contract în valoare de aproape 1 miliard de euro este urmare a unei părți dintr-un fost contract pe care Lucian Bode îl știe foarte bine, de la Nădășelu la Mihăiești, unde natura într-un final și-a spus cuvântul și știți foarte bine că acolo au început să alunece dealurile și a trebuit să venim cu o adăugare la contractul inițial, care este semnat. Ca întreg al autostrăzii Transilvaniei în acest moment mai avem un singur contract de atribuit. Toate sunt atribuite. Pe unele se lucrează, pe altele se va intra în perioada următoare în faza de execuție. Acel contract va fi cel mai mare contract semnat vreodată la Ministerul Tranporturilor, e vorba de acei 40 de kilometri care includ și tunelul Meseș, e undeva în jur de 1 miliard și jumătate euro și se află în perioada de evaluare la nivelul CNAIR-ului. Eu spun că în următoarele săptămâni vom închide această evaluare și în acel moment vom avea un executant și pe acest tronson, astfel încât să se lucreze pe întreaga zonă a Autostrăzii Transilvania. Vreau să îi felicit pe cei din echipa CNAIR care au reușit să găsească soluția potrivită astfel încât să mergem înainte prin semnarea acestui contract cu cele 2 viaducte în valoare de aproape 1 miliard și să le transmit constructorilor că vreau să fie foarte serioși, să facă toate lucrările la termen”, a declarat Sorin Grindeanu.

De asemenea, la eveniment a participat și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, care a precizat că au fost finalizate într-un final multe dintre proiectele de infrastructură de care România avea nevoie.

„Ne bucurăm pentru aceste proiecte de infrastructură care vin și completează transportul aerian cu cel rutier. Este o infrastructură de care avem nevoie. În interiorul municipiului Cluj-Napoca vorbim despre transportul feroviar de suprafață, dar și cel de tip metrou. Asta înseamnă să ai viziune, să înțelegi care este evoluția pentru viitor și în felul acesta doresc încă o dată să îi felicit pe toți cei implicați. În final să vedem că se realizează și se închid toate proiectele de infrastructură, care pornite cu ceva timp în urmă, au reușit din fonduri europene, din fonduri de la bugetul de stat să aibă o coerență a finalizării și în felul acesta să putem să ne permitem și alte proiecte pentru a putea să legăm regiunile istorice și cu adevărat să avem o abordare cât se poate de unitară la nivel de țară, Nicolae Ciucă”, a declarat Nicolae Ciucă.

Totodată, la semnarea contractului pentru asigurarea continuității pe Autostrada Transilvania, a fost prezent și Prim-Ministrul, Marcel Ciolacu, care a declarat că România se află într-o perioadă în care se dezvoltă cel mai mult.

„Administrația locală, la fel ca investițiile, nu trebuie să aibă o culoare politică. Este perioada în care România se dezvoltă cel mai mult, este perioada în care s-a terminat un exercițiu financiar și vedem aeroportul de la Cluj, avem PNRR-ul și cu reforme, dar și cu investiții, unde este metroul, avem și bugetul statului, avem și exercițiul financiar actual. Cred că această stabilitate politică a creat un fond bun pentru dezvoltarea României. Cred că prea mult timp s-a făcut politică căutând scuze, identificând vinovați, pierzând timp și banii de la bugetul statului și cumva clasa politică pierzând respectul românilor pentru această atitudine. Eu sunt optimist și cred că acea perioadă a fost depășită și am înțeles cu toții că am intrat într-o perioadă de construcție și de investiții. Toată țara trebuie să se dezvolte uniform, pentru că altfel vom continua politica greșită de a nu respecta pe toți românii în egală măsură și migrația va continua către alte state civilizate din Europa. În acest moment cu acest plan administrativ local, plan aș putea spune chiar la nivel guvernamental, lucrurile chiar vor duce România în direcția corectă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Viaductele de la Nădășelu și Topa Mică

Viaductele de la Nădășelu și Topa Mică din județul Cluj au o lungime totală de 3,2 kilometri, iar până la finalizarea acestora lotul UMB de 30 km. dintre Nădășelu, Mihăești și Zimbor nu poate fi deschis circulației.

Pe secțiunea din PNRR Nădășelu – Poarta Sălajului, traseul actual va fi deviat, iar la Nădășelu și Topa Mică unde sunt alunecări de teren vor fi construite două viaducte cu o lungime de peste 3 kilometri. Noile lucrări costă aproximativ un miliard de lei, iar durata este de 27 de luni (9 proiectare și 18 execuție).

Lotul Nădășelu – Zimbor de pe Autostrada Transilvania ar putea fi terminat în primăvara anului 2025, dar în lipsa viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică (3,2 km) riscă să devină „cea mai frumoasă autostradă-muzeu”, potrivit avertismentului transmis de Asociația Pro Infrastructură.

„Dacă în 2022 lotul de 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor era cea mai avansată autostradă din PNRR și chiar se discuta despre o posibilă inaugurare în decembrie 2023, acum proiectul riscă să iasă din calendarul PNRR”, potrivit API.

De altfel, extinderea termenului pentru licitație și desemnarea câștigătorului abia în 2024 ar putea conduce chiar la scoaterea lotului Nădășelu – Zimbor din PNRR.

