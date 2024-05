Este oficial! A fost eliberată autorizația de construire pentru primul tronson al centurii metropolitane a Clujului.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu (PNL), a semnat astăzi autorizația de construire pentru lucrările la primul tronson al centurii metropolitane.

Bogdan Pivariu (PNL), primarul comunei Florești, a semnat autorizația de construire pentru lucrările la primul tronson al centurii metropolitane.

„Modernizarea drumului DN1 de la km 481+500 la km 483+655(ieșirea din Cluj Napoca până la Spitalul Regional de Urgență) va aduce o serie de îmbunătățiri importante, inclusiv extinderea la trei benzi pe sens, una dedicată transportului public și vehiculelor speciale, precum poliția, salvarea și pompierii. De asemenea, se vor realiza lucrări impresionante, precum podul peste Valea Gârbăului și pasajele pentru pietoni și accesul la giratoriu”, a anunțat edilul.

Totodată, Bogdan Pivariu a mai precizat că proiectul va include și facilități pentru bicicliști și pietoni, cu piste dedicate și trotuare pe ambele părți ale drumului. De asemenea, se va reloca o serie de rețele importante, precum cele de telecomunicații, electrice, gaze naturale și apă și canalizare, pentru a asigura o infrastructură modernă și durabilă.

„Lucrările vor începe în data de 24.05.2024, cu relocarea rețelelor între km 483+280 și km 483+655. Această etapă este crucială pentru pregătirea terenului pentru modernizarea drumului și va include relocarea rețelelor de gaze naturale, telecomunicații, electricitate și apa canal”, a conchis Bogdan Pivariu.

Și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a anunțat că lucrările în teren pe tronsonul 1 al etapei I a centurii metropolitane ar urma să înceapă vineri, 24 mai.

„Avem autorizația de construire pentru primul tronson al centurii metropolitane, iar vineri, 24 mai. Avem semnată și autorizația pentru metrou. În maxim 30 de zile vor începe lucrările și la metrou, pentru că mai sunt câteva lucruri de rezolvat”, a declarat Emil Boc la sfârșitul săptămânii trecute, la Florești, la ceremonia de „spargere a solului” la șantierul Spitalului Regional de Urgență.

La începutul lunii aprilie, consilierii locali au votat în cadrul unei ședințe de îndată, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție. Astfel, lucrările devin mai scumpe cu 133 milioane de euro și cresc de la 1,6 miliarde de euro la 1,74 miliarde de euro. Este vorba despre o creștere echivalentă cu rata inflației.

„Ca să fiu foarte clar, centura metropolitană a Clujului are două faze, faza I are două tronsoane – primul cu licitația adjudecată și cu exproprierile realizate, și al doilea tronson, aflat în procedură de licitație. Faza a doua cuprinde componenta de la Autostrada Gilău până la Florești și partea de la Apahida-Coastei. Ca lungime de traseu, centura metropolitană are 42 de kilometri, drumuri de legătură de 32 de kilometri, 20 de noduri rutiere, bretele și noduri rutiere în cuantum de 26 de kilometri, 156 de structuri, cinci tuneluri, 35 de kilometri piste de biciclete. Lungimea totală este de 74 de kilometri, din care 29 de kilometri pe raza municipiului Cluj-Napoca, 17 kilometri pe raza comunei Florești, 12 kilometri pe raza comunei Gilău, 5 kilometri în Baciu și 9 kilometri în Apahida.

Indicatorii tehnico-economici se actualizează, în faza 1 și faza 2, în total, cu 133 milioane de euro. Ambele faze, inclusiv ambele tronsoane din prima fază se actualizează astfel: faza I – cu 24 de milioane de euro, faza II – cu 38 milioane de euro, în total crește de la 1,6 miliarde de euro, la 1,740 miliarde de euro. Pentru aceasta am venit în fața dumneavoastră, pentru a putea după aceea să finalizăm procedurile la nivel ministerial de actualizare a acestor indicatori tehnico-economici. (…) În luna mai este posibil să înceapă lucrările la primul tronson”, a declarat primarul Emil Boc.

