Viorel Băltărețu (USR): „Prioritatea mea este realizarea Centurii Metropolitane cât mai repede”

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului, a vorbit despre problemele cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca în prezent, într-un interviu pentru monitorulcj.ro.

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidat la Primăria Cluj-Napoca, a explicat că, în prezent, Cluj-Napoca are probleme mari cu traficul şi aglomeraţia. Acesta a declarat că o soluţie şi o prioritate în mandatul său, pentru diminuarea aglomerării traficului, ar fi realizarea Centurii Metropolitane cât mai rapid.

„Din toate studiile pe care le-am făcut noi până acum am văzut că sunt câteva probleme majore. Probleme majore sunt cu aglomeraţia şi traficul. Aceasta este percepţia tuturor, o certific şi eu. Lucrurile sunt statistic vorbind. Problema nu se rezolvă doar cu o singură măsură. Există mai multe măsuri. Prioritatea mea zero este Centura Metropolitană. Proiectul este unul matur, este în derulare procesul de licitaţie. În mod normal Primăria ar fi trebuit să semneze contractul sau să decidă câştigătorul pentru lotul 2, acolo are un singur ofertant. Trebuia să îl decidă undeva până în luna martie, mai avea o extensie de timp legală până în 5 aprilie, a depăşit şi acel termen. În momentul de faţă Primăria nu spune nimic. Eu sper ca cât mai repede acel contract să fie semnat. Asta înseamnă că atunci când voi ajunge Primar o să am un contract semnat pe care ar trebui să îl punem în execuţie. Adică să ne apucăm concret de lucru. Conform contractului, Centura Metropolitană, nu toată, ci doar din Floreşti până în Apahida, ar trebui să fie finalizată în 4 ani de zile. Lucru care cred că este fezabil. O colaborare foarte bună poate face ca acest proiect să înainteze mai repede şi să fie finalizat mai repede de 4 ani de zile. Putem gândi şi un management de proiect deştept astfel încât să dăm drumul pe anumite tronsoane, pentru că e vorba de un segment de centură care are mai multe noduri. Se pot deschide segmente, lucrurile se pot mişca mai repede. Jobul autorităţii locale este de a le da front de lucru constructorilor. Dacă n-ai expropriat, dacă n-ai eliberat spaţiul de conducte, constructorul nu poate merge înainte. Ca Primar voi da front de lucru liber”, a declarat Viorel Băltăreţu.

Acesta a precizat că Centura Metropolitană ar salva din timpul pe care îl petrec cetăţenii în trafic.

„Centura Metropolitană ar salva foarte mult timp pentru foarte mulţi cetăţeni. Stau şi mă gândesc cum de Primarul Boc şi autorităţile nu înţeleg treaba asta. Centura poate să salveze mult, mult timp. Centura este o soluţie pentru diminuarea traficului”, a mai spus Deputatul USR Viorel Băltărețu, pentru monitorulcj.ro.

Lucrările pe primul tronson al Centurii Metropolitane, în luna mai

Lucrările în teren pe tronsonul 1 al etapei I a Centurii Metropolitane ar trebui să înceapă în luna mai 2024, potrivit primarului Emil Boc.

Consilierii locali au votat, în cadrul unei ședințe, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție. Astfel, lucrările devin mai scumpe cu 133 milioane de euro și cresc de la 1,6 miliarde de euro la 1,74 miliarde de euro. Este vorba despre o creștere echivalentă cu rata inflației.

În prima fază a proiectului va fi asigurată conectivitatea directă cu Spitalul Regional de Urgență Cluj, iar lucrările vor cuprinde sectorul în lungime de peste 23 km și drumuri de legătură în lungime de 19,16 km. Astfel, conectivitatea va fi asigurată și cu Spitalul Pediatric Monobloc, dar și legătura cu DN1N ce reprezintă varianta de ocolire Cluj Est, prin nodul 18 Apahida, ce prevede realizarea podului peste canalul Someș, soluție ce permite extinderea pistei Aeroportului Internațional Cluj.

Alegeri locale în 9 iunie 2024

Alegerile locale din acest an vor avea loc pe 9 iunie 2024. Acestea au fost comasate cu alegerile europarlamentare.

Deputatul USR Viorel Băltărețu, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al Clujului, face parte dintre antreprenorii clujeni care au reușit, pornind de la zero, să dezvolte companii competitive, cu activitate nu doar în România, ci și în Europa. Acesta a creat și dezvoltat, din 2003, o companie de producție de mobilier pentru domeniul HoReCa. De asemenea, a investit și mentorat alte IMM-uri și startup-uri, inițiative locale curajoase.

