Lucrările la Castelul Banffy din Răscruci, finalizate! Un nou obiectiv turistic pe harta Clujului

Lucrările la Castelul Banffy din Răscruci au fost finalizate și urmează să fie recepționate luna aceasta, a anunțat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Castelul Banffy din Răscruci este finalizat. FOTO: Termoworld Hydrosfer

Lucrările la Castelul Banffy din localitatea Răscruci au fost finalizate și vor fi recepționate până la finalul lunii, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Reabilitarea obiectivului a durat mai bine de doi ani.

„Castelul Banffy de la Răscruci este pe drumul principal pe direcția Cluj-Dej, în localitatea Răscruci din comuna Bonțida. Este un castel copnstruit într-un stil neoclasic, undeva la începutul secolului al XIX-lea. Era reședința de vară a nobililor din familia Banffy, care stăpâneau și castelul învecinat de la Bonțida, cel unde are loc an de an Electric Castle. A fost amenajat și un lac în mijlocul amplasamentului din Răscruci. Clădirea actuală, așa-numitul pavilion, a fost construită după modelul castelelor nobiliare din Anglia și a fost realizat în așa fel încât decorul de lemn al holurilor și încăperilor, tâmplăria, elementele de ceramică au fost concepute undeva între anii 1875-1885. Castelul a devenit o clădire emblematică. În 1948, castelul a fost naționalizat, iar în perioada comunistă, a devenit o școală specială.

Clădirea a ajuns într-o stare avansată de degradare, era un monument pe cale de dispariție, așa că, în urmă cu cinci ani, am decis restaurarea acestei clădiri. Am făcut lucrări de conservare și restaurare, au durat doi ani și jumătate aceste lucrări, am găsit foarte greu o firmă specializată care să facă lucrările de acolo, pentru că, fiind o clădire de patrimoniu, ne-am dorit foarte mult să fie menținută în forma sa originală, s-a lucrat după fotografii și toate documentele prin care s-a putut afla cum arăta, de arhitectură, de culoare, de sculptură în lemn, tot ce exista acolo. A fost o lucrare amplă”, a declarat Alin Tișe, la un post local de radio.

Evenimente culturale, dar și familiale, la castel

Odată redat circuitului turistic, castelul va putea fi folosit pentru organizarea de evenimente, având o capacitate de până la 150 de persoane în interior.

„Banii pe care i-am folosit pentru restaurarea castelului au fost parțial bani europeni, parțial bani de la Consiliul Județean. Consiliul Județean va asigura, la fel ca și până acum, administrarea palatului, va deveni un obiectiv turistic și va fi parte a unui centru cultural pe care intenționăm să îl gândim la nivelul județului. Va fi folosit pentru evenimente culturale, pentru vizite, evenimente personale, familiale, simpozioane, tot ceea ce poate găzdui un astfel de palat. În jurul castelului, avem 4 hectare de pământ, gazon, curte, grădină amenajată cu un lac, arată foarte bine. În sfârșit, terminăm luna aceasta, după atâția ani, și e un pas important. Încercăm o creştere a potenţialului turistic, să adăugăm încă un obiectiv restaurat şi anume Ansamblul Monument Istoric Castel Bánffy din Răscruci. Încercăm să punem în valoare ansamblul prin includerea într-un circuit turistic prin sprijinirea dezvoltării de evenimente culturale. Pot intra până la 100-150 persoane în interior, are un subsol cu o cramă generoasă. Pot fi evenimente şi mai puţin numeroase. Încercăm să facem şi parcări generoase prin cumpărarea de teren. Va avea tot ce înseamnă funcţionarea unui castel”, a mai arătat șeful forului județean.

Bugetul, suplimentat cu 3,1 milioane de euro

În luna august a acestui an, costul lucrărilor a crescut cu peste 15 milioane de lei față de ce a fost aprobat inițial.

Atunci, consilierii județeni au votat modificarea costurilor la proiectul privind Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Bánffy, sat Răscruci, comuna Bonțida. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Bánffy format din castel și parc din satul Răscruci, comuna Bonțida.

Consiliul Județean spune că în timpul implementării proiectului au apărut „o serie de lucrări neprevăzute precum cele două tuneluri care s-au descoperit în subsolul castelului, două corpuri care au necesitat consolidare, care au modificat valoarea contractului de lucrări”. Ulterior, s-au descoperit niște picturi murale după eliminarea stratului de tencuială și au fost probleme cu zidul de sprijin dintre castel și lac.

În urma modificării costurilor, valoarea totală a proiectului este de 57,6 milioane de lei. Sursele de finanțare sunt fonduri europene și bugetul Consiliului Județean Cluj.

Lucrările la Castelul Banffy din Răscruci sunt finanțate din fonduri europene în valoare de 42 de milioane de lei și au început în 2021.

Ce lucrări au fost realizate la Castelul Banffy din Răscruci?

Lucrările de restaurare şi conservare a ansamblului monument istoric vizează atât zidurile interioare şi exterioare, compartimentările, finisajele, instalaţiile de utilităţi, cât şi componentele artistice: tâmplăriile, ornamentica, finisajele din lemn şi lemn pictat, mobilierul cu valoare istorică, şemineul, sobele de teracotă, vitraliile, inscripţiile, etc

Obiectivul lucrărilor a fost transformarea castelului din Răscruci într-un spațiu cultural și turistic, fiind redat astfel atât comunității, cât și turiștilor dornici să-l exploreze. Potrivit documentațiilor tehnice, din zona parterului, vizitatorii vor avea acces la nivelurile superioare și inferioare.

Etajul va deveni un spațiu cultural, cu bibliotecă/mediatică, o sală multifuncțională pentru activități culturale, o sală de curs, un birou de cercetare, un birou administrativ, grupuri sanitare (destinate inclusiv persoanelor cu dizabilități locomotorii). La subsol, se va amenaja un spațiu expozițional, cu acces pe terasa dinspre parc.

Parcul va fi și el amenajat, lacul va fi valorificat, se vor regăsi aici un ponton, o pasarelă peste canal, poduri peste șanț, un pavilion, porumbar, fântâna arteziană și zidul de sprijin. Alte două imobile, cu funcție de clădiri conexe, care vor deservi castelului, vor fi și ele restaurate și consolidate.

