A fost lansată licitația pentru Spitalul Pediatric Monobloc. Proiectul se ridică la 1 miliard de lei

Consiliul Județean Cluj construiește Spitalul Pediatric Monobloc, un proiect unic în administrația locală. A fost lansată licitația.

A fost lansată licitația pentru Spitalul Pediatric Monobloc. FOTO: CJ Cluj

Consiliul Județean Cluj a publicat în SEAP anunțul referitor la achiziționarea lucrărilor de construire a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, o structură nouă, în sistem monobloc.

„Cea mai modernă unitate sanitară pediatrică din țară va fi construită la Cluj. Avem un proiect matur din toate punctele de vedere, dispunem de terenul necesar și de soluția optimă de realizare a edificiului medical. Spitalul Monobloc de Copii este cel mai important proiect al Clujului, în domeniul sănătății, acesta urmând să deservească pacienți din întreaga Românie”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Valoarea estimată a achiziției este de 1.031.876.278 de lei. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este data de 23 august 2023, ora 15.00, candidații selectați urmând să fie invitați să depună ofertele tehnico-financiare. Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”.

CJ Cluj caută finanțare pentru Spitalul Monobloc

Consiliul Județean Cluj caută încă finanțare pentru acest proiect, din fonduri europene. Potrivit anunțului din SEAP, contractul este supus condiției ca finanțarea pentru lucrări să fie obținută sau aprobată din sursele bugetului local și/sau din fonduri europene nerambursabile. Semnarea contractului este posibilă doar dacă se respectă regulile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Cu toate acestea, în situația în care, din diverse motive, obținerea sau aprobarea finanțării lucrărilor nu se realizează în termen de 365 de zile de la data limită de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractantă are dreptul să aplice prevederile legii, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții care participă la această procedură trebuie să accepte utilizarea condiției suspensive menționate mai sus și să-și asume întreaga responsabilitate în ceea ce privește eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Acest lucru înseamnă că, dacă finanțarea nu este obținută sau aprobată în termenul stabilit, ofertanții nu pot fi compensați pentru cheltuielile sau pierderile suferite în procesul de participare la achiziție.

„Încheierea contractului de achizite publica este condiționată de obținerea / aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul local și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar in situatia în care se respectă dispozițille referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislației privind finantele publice. În cazul in care, indiferent de motive, obținerea / aprobarea finantării lucrărilor din fonduri de la bugetul local și/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează până la data de 365 zile după termenul limită de depunere a ofertelor, Autoritatea Contractanta își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractulul de achizitie publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiției suspensive de mai sus, asumandu- și intreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia descrisă”, se arată în anunțul de licitație.

Primul spital construit de la zero în România după Revoluție

Primul spital pediatric în sistem integrat construit de la zero, după Revoluție, de către o autoritate publică din România va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, o structură nouă, în sistem monobloc, va fi edificat în cartierul clujean Borhanci și va deservi cca. 50.000 de copii/an, din întreaga țară. Unitatea cu profil regional, care va constitui și un model de bună practică în domeniul infrastructurii medicale mari, va fi un centru de excelență clinică și științifică, la cele mai înalte standarde europene, urmând să ofere un spectru larg și complex de servicii medicale destinate micilor pacienți.

Suprafața totală a spitalului este calculată la 62.000 metri pătrați. Spitalul va avea cinci etaje și un număr de peste 500 de paturi disponibile: 510 paturi de spitalizare continuă, 65 de paturi de însoțitor și 50 de paturi de spitalizare de zi.

Întreaga unitate medicală va fi organizată în 12 secții, fiind de asemenea prevăzut un heliport.

În cadrul Spitalului Monobloc ar urma să lucreze un număr de 1.288 de angajați, dintre care, aproape 500 vor fi medici.

Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj va fi construit pe un teren de aproximativ 17 hectare, din zona Becaș, teren aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj. Unitatea va prelua toate secțiile actualului Spital de Copii, care în prezent își desfășoară activitatea în nu mai puțin de 14 clădiri aflate în nouă locații diferite din Cluj-Napoca, cu o distanță medie de aproximativ 4 km între ele.

Unitatea cu profil regional, care va fi și un model de bună practică în domeniul infrastructurii medicale mari, va fi un centru de excelență clinică și științifică, la cele mai înalte standarde europene, urmând să ofere un spectru larg și complex de servicii medicale destinate micuților pacienți.

